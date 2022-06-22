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具俊曄、大S婚紗照有玄機 網友抓到線索：在這裡拍的

記者梅衍儂／即時報導
具俊曄上節目暢聊新婚。(取材自YouTube)
具俊曄上節目暢聊新婚。(取材自YouTube)

韓星具俊曄日前上南韓綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，暢聊和大S經歷20年後再次重逢的心情，節目中也首度曝光兩人的婚紗照，有許多網友好奇兩人婚禮地點，而照片中的背景，意外透露出甜蜜婚照的地點。

具俊曄和大S在今年2月8日於南韓完成結婚登記，1個月後他飛來台灣見愛妻，3月20日結束隔離出關，立刻就前往大S家，兩人在3月28日完成台灣結婚登記，不過結婚日期還是以在南韓的2月8日為準。

大S和具俊曄的婚照背景與先前刺青師的合照類似。(取材自YouTube)
大S和具俊曄的婚照背景與先前刺青師的合照類似。(取材自YouTube)

刺青師和具俊曄的合照背景，與結婚照有類似之處。(取材自Instagram)
刺青師和具俊曄的合照背景，與結婚照有類似之處。(取材自Instagram)

南韓時間22日晚播出的「劉QUIZ ON THE BLOCK」中，具俊曄將首度公開更多與大S相戀的細節，節目先釋出5分鐘左右的預告片段，曝光了兩人的婚紗照，大S穿著一字領露腰白色禮服，戴短頭紗，具俊曄緊緊摟著她，雙雙笑得相當甜蜜。

不少網友好奇照片究竟是在台北還是南韓拍攝，有眼尖網友發現，照片的背景有一副相當顯眼的畫，風格和具俊曄常在Instagram分享的藝術類似，先前他找台灣刺青師幫他紋上與大S愛的證明，該刺青師事後在Instagram分享合照並感謝具俊曄的邀請，刺青師照片的背景圖畫和大S婚照的十分雷同，因此有網友分析，具俊曄和大S的婚照應該是在大S家拍攝。

大S 具俊曄 南韓

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