戲說從頭╱徐智慧狂接吻 「第六感之吻」三角戀高收視

「第六感之吻」的尹啟相(左起)、徐智慧以及金知碩的三角關係非常逗趣。（圖：Disney+提供）

徐智慧、尹啟相以及金知碩主演的Disney +浪漫喜劇「第六感之吻」劇集，三個主角之間的複雜愛戀掀起高潮，徐智慧在劇中飾演只要一接吻就能看見未來的廣告公司企畫專員洪藝述，竟意外看到與自己的惡魔上司車敏豪（尹啟相飾）相戀進而發生關係的畫面，過程辛辣且逗趣。在南韓 上檔以來話題不斷，更一舉在南韓拿下Disney+單日觀看數冠軍，隨著第6集結尾洪藝述、車敏豪再度接吻，兩人之間的關係會如何發展也讓觀眾十分好奇。

「第六感之吻」上檔以來好評不斷，自從洪藝述的導演 前男友李畢約（金知碩飾）出現，想挽回藝述的芳心，卻又發現藝述已與車敏豪開始曖昧，有趣的是，三人還得一起合作拍廣告，讓這段關係變得越來越複雜。

該劇先前在首爾舉辦記者會，女主角徐智慧大讚劇本非常有魅力，「我覺得這個故事的角色都很立體，每一個人都能展現他們的多面向」。徐智慧更稱讚男主角尹啟相，說他先前多半的戲劇表演都很嚴肅，沒想到這次非常搞笑，常能帶動片場的氣氛，金知碩也補充說自己原本還猶豫要不要演，是因為看到有尹啟相，才放心參演。尹啟相則謙虛回應，與徐智慧相比，自己還是比較不足，「這部劇一開始都由徐智慧獨撐大局，她演得真的很好」。

導演南基勳則讚賞徐智慧、尹啟相以及金知碩之間充滿化學效應，劇中的吻戲、搞笑橋段都很精采，完全都由演員們努力撐起，並說該劇接下來還有很多驚喜，請劇迷們一定要期待。

「第六感之吻」改編自同名漫畫，主打成人式愛情的尺度，在Disney+首播後就造成熱烈迴響，每一集都讓男女主角有極快的感情進度，不僅吻戲連連，更有許多想像中的大尺度床戲，更被網友笑稱「超高速羅曼史」。徐智慧、尹啟相以及金知碩的精采表演，也被觀眾一致讚賞，紛紛期待接下來還會有什麼逗趣橋段。