張赫「紅丹心」IMDb奪高分 李準宮鬥虐戀超唯美

「紅丹心」的浪漫虐戀深得粉絲關注。(圖:Disney+提供)

李準、姜漢娜以及張赫共同主演韓國宮廷虐戀戲劇「紅丹心」，即將邁向大結局，李準飾演的虛構朝鮮君王李泰，夾在居心叵測的左議政朴桂原(張赫 飾)以及野心慾望重的王大妃（朴知硏 飾）之間，如何運用計謀逐一剷除政敵，但在自己此生最心愛的劉貞（姜漢娜 飾）面前，希望能夠展現出自己純真簡單的一面，只願真誠愛著對方。《紅丹心》不只有高潮迭起的宮鬥，更有淒美浪漫的愛情，在Disney +播出後深獲全球粉絲的喜愛，更打敗今年眾多高收視韓劇 ，成為IMDb的2022年上半年排行榜第一名，高達9分，許多影迷狂讚「紅丹心」浪漫、絕美而且扣人心弦。

「紅丹心」即將在下周迎來最後結局，李泰在面臨曾遭下毒，被大妃垂簾聽政之後，最終逃過一劫，決心奪回自己的王位，用盡心機召集所有大臣入宮，命令他們是要寫下叛國名單，還是要將大妃廢黜，在前集曾因眾多功臣被殺，一時大怒的朴桂原成為階下囚，受情勢所迫，決心答應李泰，協助一同將大妃廢黜，但是朴桂原的目的到底是什麼？曾與大妃相戀的他，是否仍等待王權旁落的機會？李泰、朴桂原與大妃的三方角力，即將在下周大結局揭曉。

張赫在「紅丹心」是演反派依舊帥氣十足。(圖:Disney+提供)

另一方面，「紅丹心」最動人催淚的愛情橋段，也陷入考驗，李泰害怕失去自己此生最愛的劉貞，劉貞雖在充滿豺狼虎豹的宮廷裡生存下來，並以有孕在身為由，讓眾多權臣們不敢輕舉妄動，不過劉貞交情至深的女僕東琴卻在這一連串宮鬥中犧牲，讓劉貞痛不欲生，劉貞同時也發現自己摯愛的李泰並不是她所想的受害者，造成一連串的混亂，似乎對李泰失望透頂，而在他們這對苦命戀人之間，到底能不能有幸福結局呢？

此外，李泰與劉貞雖有相互告白的感人橋段，李泰為劉貞溫情喊話：「以前怕無法守護妳，現在怕失去妳。」劉貞則回應：「怕因我的誤判，失去什麼人，怕那人是殿下。」也讓觀眾開始擔心，這樣的對話是否會悲劇收尾？「紅丹心」近期在推特 上熱度超夯，就連男女主角李準、姜漢娜在IG貼出多張拍攝幕後照時，每張照片都被許多粉絲試圖尋找蛛絲馬跡，猜測可能的結局，足見以該劇的話題熱度高居不下。

「紅丹心」是一齣描述朝鮮王朝的歷史劇，「不可殺：永生之靈」的男星李準飾演朝鮮君王李泰，「我的室友是九尾狐」女星姜漢娜飾演李泰的禁忌戀愛對象劉貞，「Voice」、「如實陳述」張赫則飾演腹黑的左議政朴桂原。劇中充滿爾虞我詐、背叛陷害、不可能的選擇，絕對讓觀眾看了欲罷不能。

「紅丹心」李準演技精湛。(圖:Disney+提供)