防彈少年團休團 公司股價暴跌 粉絲猜要當兵

防彈少年團宣布單飛不解散。（取材自Instagram）

南韓 經紀公司Hybe在旗下男子天團「防彈少年團」（BTS ）宣布休團單飛不解散後，Hybe股價 15日盤中一度暴跌28%，觸及2020年10月掛牌以來低點，當日收跌25%，市值蒸發約17億美元。今年以來，Hybe的股價已挫跌近60%。

韓媒報導，七位成員中，年齡最大的Jin、SUGA都已經29歲，已接近目前南韓法定的30歲當兵年齡，也有不少粉絲猜測可能跟兵役有關。防彈少年團成員入伍計畫預計將在下周公開，之後會繼續與粉絲們進行溝通。

BTS成軍九年來，所發行的單曲打破多項紀錄，MV的點擊率和影音內容的瀏覽次數也相當驚人，該團在告示牌百大單曲榜上累積冠軍單曲的速度，也是流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）活躍時期以來最快的藝人。

BTS也藉由英文單曲「Dynamite」奪下告示牌冠軍單曲，為1963年以來第一個達成這項成就的亞洲團體。BTS曾在2021及2022年獲葛萊美獎提名，但沒獲獎。

BTS的影響力之大，導致一名南韓政府官員宣稱，若BTS暫停活動並入伍，可能造成「人類的文化損失」。