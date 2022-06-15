我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

「妳是錯誤的少數」亞裔播報員升不上主播 告電視台歧視

女演員被老公砍傷 韓媒暗示是「妻子的誘惑」這一位

記者梅衍儂／即時報導
蔡煐引曾在「妻子的誘惑」飾演閔筱希。（影片截圖）
蔡煐引曾在「妻子的誘惑」飾演閔筱希。（影片截圖）

南韓某40多歲女演員被老公持刀砍傷一事，在韓網上討論得沸沸揚揚，網友當起網路柯南，想知道當事人究竟是誰，崔智友、張允珠、崔知妍都被懷疑過一輪，而韓媒「體育京鄉」用了一張打馬賽克的女星照片，表示這位被老公砍傷的女星，曾經在節目上講過被家暴的事，而這個女星也被肉搜出來是曾演過「妻子的誘惑」蔡煐引。

該女星14日上午在自家門口遭分居中的丈夫襲擊，對方持刀狂刺她多下，之後還試圖自殺，警方獲報到場將女星送往醫院，好在目前她沒有生命危險，嫌犯則被警方逮捕。

而網友也紛紛猜測女星究竟是誰，有網友根據報導中給的資訊「40多歲女星、男方30多歲」，猜測可能是崔智友，不過崔智友隨即在IG PO出歡慶47歲生日的幸福照片闢謠。

之後陸續的線索出爐，多家韓媒報導女星是超級模特兒出身，曾經是女團成員，「體育京鄉」隨即以「40歲被砍傷的女演員，過去曾公開講述被家暴」為題，新聞照是一張被打馬賽克的節目圖，經過網友比對，找出蔡煐引曾上過節目，背景幾乎一樣的照片，因此懷疑被砍女星就是她。

此外，韓媒cbc news也寫了一篇「為何這些女演員不是被砍事件女星的理由」，內容提到崔智友、張允珠、崔知妍、蔡煐引的名字都上了熱搜，並一一解釋為何她們不是的理由，比如崔智友、崔知妍在社群網站上po照、發聲闢謠，張允珠不是超級模特兒出身，蔡煐引的老公比她大5歲所以不符合。

但有韓國YouTuber爆料，這位女星離婚後再婚，幾乎沒什麼人知道，加上「體育京鄉」的照片暗示，網友認為應該就是蔡煐引了。

蔡煐引曾在「妻子的誘惑」飾演閔筱希，該劇2008年在韓播出平均收視率高達30%，之後在中國與台灣播出，狗血劇情擁有高人氣，中國更翻拍成「回家的誘惑」。

體育京鄉的打碼照片和先前蔡煐引上節目的照片十分相似。(取材自MBN)
體育京鄉的打碼照片和先前蔡煐引上節目的照片十分相似。(取材自MBN)

家暴 社群網站 南韓

上一則

賭王千金被加租嘆「有錢人原罪」網酸：這個罪我替你受

延伸閱讀

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛
處理家暴 南加2名警員遭伏擊中彈身亡

處理家暴 南加2名警員遭伏擊中彈身亡
韓星被夫狂刺數刀 47歲崔智友曬生日照闢謠

韓星被夫狂刺數刀 47歲崔智友曬生日照闢謠
南韓女星家門前遭老公砍傷頸部送醫 網瘋猜是崔智友

南韓女星家門前遭老公砍傷頸部送醫 網瘋猜是崔智友

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

2022-06-09 08:57
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波
美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度