女演員被老公砍傷 韓媒暗示是「妻子的誘惑」這一位

蔡煐引曾在「妻子的誘惑」飾演閔筱希。（影片截圖）

南韓 某40多歲女演員被老公持刀砍傷一事，在韓網上討論得沸沸揚揚，網友當起網路柯南，想知道當事人究竟是誰，崔智友、張允珠、崔知妍都被懷疑過一輪，而韓媒「體育京鄉」用了一張打馬賽克的女星照片，表示這位被老公砍傷的女星，曾經在節目上講過被家暴 的事，而這個女星也被肉搜出來是曾演過「妻子的誘惑」蔡煐引。

該女星14日上午在自家門口遭分居中的丈夫襲擊，對方持刀狂刺她多下，之後還試圖自殺，警方獲報到場將女星送往醫院，好在目前她沒有生命危險，嫌犯則被警方逮捕。

而網友也紛紛猜測女星究竟是誰，有網友根據報導中給的資訊「40多歲女星、男方30多歲」，猜測可能是崔智友，不過崔智友隨即在IG PO出歡慶47歲生日的幸福照片闢謠。

之後陸續的線索出爐，多家韓媒報導女星是超級模特兒出身，曾經是女團成員，「體育京鄉」隨即以「40歲被砍傷的女演員，過去曾公開講述被家暴」為題，新聞照是一張被打馬賽克的節目圖，經過網友比對，找出蔡煐引曾上過節目，背景幾乎一樣的照片，因此懷疑被砍女星就是她。

此外，韓媒cbc news也寫了一篇「為何這些女演員不是被砍事件女星的理由」，內容提到崔智友、張允珠、崔知妍、蔡煐引的名字都上了熱搜，並一一解釋為何她們不是的理由，比如崔智友、崔知妍在社群網站 上po照、發聲闢謠，張允珠不是超級模特兒出身，蔡煐引的老公比她大5歲所以不符合。

但有韓國YouTuber爆料，這位女星離婚後再婚，幾乎沒什麼人知道，加上「體育京鄉」的照片暗示，網友認為應該就是蔡煐引了。

蔡煐引曾在「妻子的誘惑」飾演閔筱希，該劇2008年在韓播出平均收視率高達30%，之後在中國與台灣播出，狗血劇情擁有高人氣，中國更翻拍成「回家的誘惑」。