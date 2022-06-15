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南韓天團遇瓶頸 BTS無預警宣布休團單飛

記者梅衍儂／綜合報導
韓團防彈少年團無預警宣布單飛不解散，讓許多粉絲震驚。 取材自Instagram）
韓團防彈少年團無預警宣布單飛不解散，讓許多粉絲震驚。 取材自Instagram）

南韓天團防彈少年團（BTS）13日剛滿出道9周年，而他們在14日晚間上傳的「真防彈聚餐」影片中無預警宣布團體將中斷活動；片中隊長RM表示團體短期間內要集中在個人活動上，宣布單飛不解散，直言：「自從《ON》活動後就不知道該怎麼做了，整個感覺都變了。」也透露了接下來成員們的SOLO活動計畫，消息曝光後讓許多粉絲震驚。

在BTS邁入10年的第一天，他們就帶給粉絲這個震撼的消息，事實上防彈少年團今年推出精選輯「Proof」，其實已經不少歌迷提出疑問，是不是在暗示些什麼。「真防彈聚餐」影片中，RM先談到這件事，他表示：「為什麼要在出道9周年發行精選輯，那10周年要幹嘛呢？」他正色道：「其實從『ON』開始，我們本來想要展開世界巡演，因為疫情很多活動都中止。」他坦言，在2020年的歌曲「ON」之後，他不知道要怎麼做了。

RM說：「雖然有疫情當藉口，我們一邊也繼續做新作品，但團隊給我的感覺確實變了，到了『Butter』跟『Permission to Dance』時，我已經不知道我們是什麼團體了，我以往總是用歌詞來傳遞我生活的意義，但這樣的感覺已沒有了，我不知道要在歌詞中寄託什麼。」

RM進一步談到：「其實是整個K-pop根本沒有時間讓人成熟，總是要一直拍些什麼，我每天一早起來就要妝髮，做這做那的，沒有成長的時間，而我知道那不是實力，我身為人，當然會和10年前不一樣，也許我以前可以自己悶著頭想一想，找到慢慢平衡的感覺，但成為防彈少年團10年以來，我們一直都在跑行程，我發現我沒有真正的成熟。」

他提到面臨的兩難：「我在這世界上還有想做的事，可是現在是防彈少年團的全盛時期，感覺不管如何都要在這世界上發揮我們（身為偶像）的作用，所以一直拚了命地做各種各樣的事，這過程中，我沒有思考的時間。」

疫情 BTS 南韓

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