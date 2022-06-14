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8歲封演技神童 25歲呂珍九從沒戀愛過 喜歡愛撒嬌女生

娛樂新聞組／綜合報導
韓星呂珍九8歲就出道。（本報資料照片）
韓星呂珍九8歲就出道。（本報資料照片）

韓星呂珍九與文佳煐一樣童星出身，今年才將踏入25歲的他已擁17年的演藝經驗，是女方的一年差前輩。據悉呂珍九兒時性格內向，但看著電視中的藝人有了「想上電視」的想法，幸好當時父母也支持他追夢。2005年偶然看到電影「真的愛你」的試鏡，最終當年僅8歲的呂珍九通過了150比1的競爭，獲得演廉晶雅兒子一角。他在電影中的一場喊戲更是展示出演技神童的實力，快速成為大勢童星之一。

香港01報導，2008年，呂珍九憑於韓劇「一枝梅」及「老千」的好演技，奪得了「第15屆SBS演技大賞」的「童星獎」。可是提到呂珍九暴紅的契機，相信必定是2012年一部「擁抱太陽的月亮」。呂珍九當時在劇中飾演金秀賢的童年時期，他不輸成年人的悲傷演技相當亮眼，同時橫掃了多個童星獎。

呂珍九自2013年起開始擔正男主角，他首部挑戰的正是19禁電影「魔童殺手」，當年他更一次橫掃了6個包括「青龍電影獎」在內的6個新人獎，同時奠定了他「怪物新人」的地位。近年呂珍九擔正做男主角的作品，不論收視和話題度都相當高，包括「成為王的男人」、「德魯納酒店」和「怪物」等。由於呂珍九出道已一段長時間，而且擁一把磁性的重低音，因此不少劇迷起初都曾誤會他是「歐巴」。

未知是否因為從小就投身演藝圈，呂珍九至今仍是從未戀愛過的「母胎單身」。雖然他表示暫時都沒有拍拖的想法，但他分享過喜歡愛撒嬌、愛笑和愛吃的女生。

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