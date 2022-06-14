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仙氣鬈髮 徐玄神被讚「200%神還原漫畫造型」

記者李姿瑩／綜合報導
徐玄造型神還原漫畫造型。（圖：愛爾達電視提供）
徐玄造型神還原漫畫造型。（圖：愛爾達電視提供）

南韓「少女時代」的徐玄和羅人友主演新劇「魔咒情人」，徐玄在劇中飾演幸運女神「李瑟菲」，仙氣十足的波浪鬈髮造型掀起討論熱潮，更被網友大讚「200%神還原漫畫造型」，她認為「瑟菲是對世界充滿好奇的四次元少女，面對愛情不會感到猶豫和恐懼，是真正的『愛情高手』。」而羅人友則飾演倒楣鬼「孔秀光」，對於角色他是這樣介紹：「雖然生活在不幸中，但他仍會積極克服和忍耐，通過與瑟菲的相遇和離別，尋找真實的自我。」

「魔咒情人」改編自同名漫畫，被問到電視劇的魅力點時，徐玄率先回答說，這部戲的節奏很輕快，希望觀眾都能享受在劇情中，如果是看過原著網路漫畫的人，也可以找找看改編的部分，這應該會是另一種樂趣。羅人友緊接著說：「項鍊是非常重要的關鍵點，它包含了所有秘密和人物描寫，如果把項鍊看作是一個角色的話，那麼劇情應該會更加有趣。」字裡行間傳達了和項鍊有關的小劇透，引發粉絲熱議。

徐玄（右）和羅人友（左）和攜手螢幕談情。（圖：愛爾達電視提供）
徐玄（右）和羅人友（左）和攜手螢幕談情。（圖：愛爾達電視提供）

另外，徐玄和羅人友在拍攝宣傳海報時，不論是貼臉、摟腰還是對視都充滿粉紅泡泡，展現出絕佳默契；當拍攝主題換成牽手和跪地求婚姿勢時，兩人先是跳起波浪舞，隨後又玩起剪刀石頭布，讓現場的工作人員全都點頭認證「秀光和瑟菲看起來真的很幸福」。

南韓

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