配角全部雞犬升天 「魷魚遊戲2」有望再造暴紅新星

吳永秀和李政宰都因夯劇受惠。(取材自Instagram)

Netflix韓劇「魷魚遊戲 」在全球掀起驚人效應，不管是主角李政宰、朴海秀，還是原本名不見經傳的配角演員，全都一夕間成為家喻戶曉的人物。飾演001號「剛布爺爺」的吳永秀年初奪下「金球獎 」最佳電視男配角，成為韓國演藝圈第一人，在為這部夯劇添上一筆光榮紀錄。

「魷魚遊戲」在爆紅後，緊接著獲得各大國際獎項肯定，從「美國演員工會獎」到韓國的百想藝術大賞，「魷魚遊戲」全都佔有一席之地。重點配角演員如鄭好娟、魏嘏雋、吳永秀等人，廣告和通告等工作邀約接到手軟，有經營Instagram者追蹤數量更是暴漲，鄭好娟IG原本40萬的追蹤人數，如今已經突破2300萬，比歌手IU還多。

鄭好娟第一次演戲就暴紅。(圖:Netflix提供)

飾演帥氣警察 的魏嘏雋，沒多久就獲得與李棟旭搭檔演出的機會。甚至在劇中只露臉1秒的李廷晙，出場戲分不到1分鐘，完全沒有任何台詞，也嘗到了走紅滋味。只是幾位演員們對突如其來的名氣反應兩極，吳永秀在奪得金球獎後，淡定以還有話劇演出為由，直接婉拒韓媒採訪。

許城泰演活「魷魚遊戲」中的惡霸，卻因為突然成為鎂光燈焦點，導致他罹患人群恐懼症。他在古裝劇「紅丹心」的記者會上坦承，當時連第一場戲都拍不下去，只能喊卡道歉。最終是靠著對戲演員的耐心包容與引導，才讓他克服內心恐懼。