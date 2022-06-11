觀影說劇／木村拓哉拳擊戲來真的 閃到腰忍痛拍完

木村拓哉(右二)主演的日劇「邁向未來的10 Count」播出完結篇，平均收視率衝上13.1％。(圖：KKTV提供)

日星木村拓哉主演、飾演拳擊社教練的日劇 「邁向未來的10 Count」在日本播出完結篇，平均收視率衝上13.1%之外，瞬間最高數字達16.1％。木村拓哉透露劇中拳擊戲都是來真的、還曾閃到腰，也溫暖期待戲劇能成為觀眾的力量。

綜合媒體報導，先前曾傳出因收視率不佳，影集被刪減集數，負責製作的朝日電視台出面澄清是子虛烏有，在開播前就已經確認該劇最初就是設定「9集」，最終回也特別加長15分鐘。

除了拳擊社學生們的努力與拚勁令人熱血沸騰，木村拓哉與女主角、單親媽媽滿島光的曖昧戀情，也在完結篇更有重大突破，為這部作品畫下完美句點，平均收視率衝上13.1%，當下更成為社群 平台推特 的熱搜關鍵字。

報導指出，木村拓哉在「邁向未來的10 Count」中飾演因故放棄拳擊、更痛失愛妻的拳擊選手，因擔任拳擊社教練而重燃人生希望。劇中他超乎預期，身兼多個職業的「斜槓」演出，屢屢造成話題，從一開始的Pizza外送員、拳擊部教練、代課老師以及串燒店老闆，劇中的「雞肉串燒經濟學」更引發網友熱議，簡單易懂的教學堪稱神來一筆。

木村拓哉日前在自己的廣播節目聊到拍攝花絮，有聽眾提問第六集裡中與學生對練，是否真的被打到？木村拓哉表示，這部戲的演出都是真打，更補充：「其實在拍攝時有閃到腰，發現身體微恙的當下，馬上就動彈不得」，透露還是綁著束腰拍完那場戲。

此外，「邁向未來的10 Count」完結篇溫柔地解開了一個個心結，連劇中飾演滿島光兒子「折原圭太」的小童星川原瑛都身負重任，為木村拓哉與滿島光的戀情創造了關鍵性的瞬間，超乎預期的演出與台詞，讓許多觀眾看得心滿意足。