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男子愁上萬美元手術費 劉在錫默默代繳

記者梅衍儂／綜合報導
劉在錫（左）和曹世鎬錄影片給小S，邀請她到南韓玩。（取材自臉書）
劉在錫（左）和曹世鎬錄影片給小S，邀請她到南韓玩。（取材自臉書）

南韓國民主持人劉在錫常低調行善，獲得許多觀眾的喜愛，最近他又被發現默默為民眾支付1500萬韓元（約1.28萬美元）手術費，當事人的朋友在論壇發表此事才曝了光。

日前某南韓網友在網路上表示，有朋友最近因心臟病需要手術，扣完保險後還需要1500萬韓元的費用，正在愁雲慘霧時收到了劉在錫的捐款，讓他相當感激。

網友表示當事人一開始還不敢相信，直到護理師跟他們說「就是你們想的那個劉在錫沒錯」，他們才確定真的是主持人劉在錫，網友也說到他原本他就是劉在錫的粉絲，一直聽說他會低調行善，沒想到真的發生在自己朋友身上，這位網友也感動說：「原來賺了錢該這樣用啊！讓我思考反省了許多。」

此外，韓星具俊曄日前回南韓，和大S暫時分別，9日他在南韓全州舉行DJ秀表演。而他也把握這段時間，在南韓上了綜藝節目接受訪問，其中包括劉在錫和曹世鎬的節目，兩人知道小S是他們的粉絲，特別在下了節目後錄了一段影片給她，讓小S開心不已。

劉在錫和曹世鎬在影片中開心用中文「你好」跟小S打招呼，接著用韓文表達想要和小S見面的心情，劉在錫說：「你好熙娣小姐！我們兩個透過影片跟你打招呼，以後一定要親自見面才行！」曹世鎬則用英文補充：「please come to Korea, come on come on!」

劉在錫又笑著說：「我們只能透過簡短的英文和你這樣交流，有太多話沒辦法表達，不管如何，祝福你的姐姐熙媛和具俊曄可以過著幸福快樂的日子，我們也一定要親自見面才行，期待那一天可以盡早到來！」

曹世鎬再度用英文表示：「你來korea，together，dinner!」簡單的英文讓旁人都笑了出來，劉在錫也連忙說：「我們請客！熙娣小姐，你來韓國我們一起去吃飯喝酒聊天，下次再見喔！」

南韓 小S 手術

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