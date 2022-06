男子愁上萬美元手術費 劉在錫默默代繳

劉在錫(左)和曹世鎬錄影片給小S,邀請她到南韓玩。(取材自臉書)

南韓 國民主持人劉在錫常低調行善,獲得許多觀眾的喜愛,最近他又被發現默默為民眾支付1500萬韓元(約1.28萬美元)手術 費,當事人的朋友在論壇發表此事才曝了光。

日前某南韓網友在網路上表示,有朋友最近因心臟病需要手術,扣完保險後還需要1500萬韓元的費用,正在愁雲慘霧時收到了劉在錫的捐款,讓他相當感激。

網友表示當事人一開始還不敢相信,直到護理師跟他們說「就是你們想的那個劉在錫沒錯」,他們才確定真的是主持人劉在錫,網友也說到他原本他就是劉在錫的粉絲,一直聽說他會低調行善,沒想到真的發生在自己朋友身上,這位網友也感動說:「原來賺了錢該這樣用啊!讓我思考反省了許多。」

此外,韓星具俊曄日前回南韓,和大S暫時分別,9日他在南韓全州舉行DJ秀表演。而他也把握這段時間,在南韓上了綜藝節目接受訪問,其中包括劉在錫和曹世鎬的節目,兩人知道小S 是他們的粉絲,特別在下了節目後錄了一段影片給她,讓小S開心不已。

劉在錫和曹世鎬在影片中開心用中文「你好」跟小S打招呼,接著用韓文表達想要和小S見面的心情,劉在錫說:「你好熙娣小姐!我們兩個透過影片跟你打招呼,以後一定要親自見面才行!」曹世鎬則用英文補充:「please come to Korea, come on come on!」

劉在錫又笑著說:「我們只能透過簡短的英文和你這樣交流,有太多話沒辦法表達,不管如何,祝福你的姐姐熙媛和具俊曄可以過著幸福快樂的日子,我們也一定要親自見面才行,期待那一天可以盡早到來!」

曹世鎬再度用英文表示:「你來korea,together,dinner!」簡單的英文讓旁人都笑了出來,劉在錫也連忙說:「我們請客!熙娣小姐,你來韓國我們一起去吃飯喝酒聊天,下次再見喔!」