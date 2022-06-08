姊夫具俊曄面子好大 劉在錫親錄影片讓小S瘋啦

劉在錫（左）和曹世鎬錄影片給小S，邀請她到南韓玩。(取材自臉書)

韓星具俊曄 日前回韓，和大S暫時分別，9日他將在南韓 全州舉行DJ秀表演。而他也把握這段時間，在南韓上了綜藝節目接受訪問，其中包括國民MC劉在錫和曹世鎬的節目，兩人知道小S 是他們的粉絲，特別在下了節目後錄了一段影片給她，讓小S開心不已！

劉在錫和曹世鎬在影片中開心用中文「你好」跟小S打招呼，接著用韓文表達想要和小S見面的心情，劉在錫說：「你好熙娣小姐！我們兩個透過影片跟你打招呼，以後一定要親自見面才行！」曹世鎬則用英文補充：「please come to Korea, come on come on!」

劉在錫又笑著說：「我們只能透過簡短的英文和你這樣交流，有太多話沒辦法表達，不管如何，祝福你的姐姐熙媛和具俊曄可以過著幸福快樂的日子，我們也一定要親自見面才行，期待那一天可以儘早到來！」

曹世鎬再度用英文表示：「你來korea，together，dinner!」簡單的英文讓旁人都笑了出來，劉在錫也連忙說：「我們請客！熙娣小姐，你來韓國我們一起去吃飯喝酒聊天，下次再見喔！」

來源:聯合影音