「我出軌她才活得好」 尹汝貞前夫奇葩言論被罵翻

尹汝貞。(路透)

74歲韓星尹汝貞憑藉「夢想之地」榮獲奧斯卡最佳女配角肯定，她隔年也獲邀出席第94屆奧斯卡擔任頒獎人，演技和成就深獲大眾好評，不過她最令人頭痛的前夫趙英男屢屢出招，先是在她得到奧斯卡後送花並發表爭議言論，近來他又在節目上大放厥詞，表示「因為我出軌了，她才活得這麼好」。

尹汝貞和歌手趙英男1974年結婚，兩人育有兩子，尹汝貞為此放棄演藝事業，婚後沒多久，趙英男出軌、辱罵尹汝貞的消息傳開，1987年兩人離婚，她帶著兩個兒子在美國生活，為了生活一度想要去超市打工，後在編劇金秀賢鼓勵下，尹汝貞才重返演藝圈，之後事業一路長紅。

去年尹汝貞成為南韓 首位奧斯卡獎 得主，趙英男動作頻頻，在節目上說：「她的獲獎感言就是對花心出軌的男人最帥的一擊，可以說是復仇了，也感謝她後來沒有再交往其他男人。」還匿名送花給尹汝貞，尹汝貞氣得說若他再送一次就報警。

最近尹汝貞前往奧斯卡擔任頒獎人的紀錄型節目「意外的旅程」再創話題，趙英男又有新言論，他近日在節目「明星紀錄片My Way」，聽到男高音朴仁洙57年一心一意對待妻子，並說「難道要和兩個女人一起過？這完全不可能，這算什麼才華，在音樂和美術上有才華就夠了」，趙英男聽完後自曝當年出軌情史：「我和其他女人交往了，只和她（尹汝貞）一起生活了13年，我現在很好，她也是，是因為我出軌了，她才活得這麼好，把我攆了出來。」