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觀影說劇／「餘命10年」抗病魔 小松菜奈總餓肚

記者黃保慧╱綜合報導
小松菜奈（左）為戲調整飲食。（圖：車庫提供）
小松菜奈（左）為戲調整飲食。（圖：車庫提供）

日本知名導演藤井道人執導、改編自已故作家小坂流加根據自己親身經歷撰寫的同名小說，「餘命10年」電影找來小松菜奈與坂口健太郎共同主演，刻畫出罹患絕症的女主角高林茉莉，與病魔纏鬥人生最後的10年；因過於淒美動人的故事情節，讓電影在日本票房持續熱賣，榮登上半年度真人電影票房冠軍，目前票房更逼近30億日幣(約2278萬美元)，好口碑延續不斷。

「餘命10年」女主角罹患「肺動脈高壓」疾病，正是原作者小坂流加的親身經歷，飾演女主角的小松菜奈更是灌注所有精神，詮釋與病魔對抗的模樣。

「餘命10年」費時一年拍攝，小松菜奈也在一年之間走完女主角茉莉的人生，她表示：「在演完茉莉這個角色後，自己也好像燃燒殆盡一樣陷入空殼狀態，沒有辦法馬上繼續下一份工作。自己的人生和角色的人生重疊，就像度過了兩個人生一樣不可思議。」

小松菜奈為了詮釋病情逐漸惡化的模樣，努力控制飲食的份量，無法和大家一起吃飯，所以都自己準備便當，她說：「有幾次慰勞品是鰻魚便當，我一邊想著『哇，好想吃』，一邊讓自己放空。肚子也會在拍攝時叫出聲，偏偏是在最需要放感情、安靜的戲分時出聲，總是在肚子餓，但也更感到茉莉的心情是深不可測的。」

茉莉因為病情的關係，除了必須控制飲食外，也無法做激烈運動，對此小松菜奈在拍攝時也得隨時注意：「茉莉會因喘不過氣而昏倒，所以不能走太快。在拍戲時我也會一邊想著『對了，現在不能跑』、『不能走太快』，或是想著這裡好想跑起來卻不能跑，第一次在拍攝時有這種限制，有許多自己必須小心的細節。」令人感受到小松菜奈在詮釋茉莉這個角色時，費了相當大的苦心。

「餘命10年」費時一年拍攝，小松菜奈（右）也在這段時間走完女主角茉莉的人生。（圖...
「餘命10年」費時一年拍攝，小松菜奈（右）也在這段時間走完女主角茉莉的人生。（圖：車庫提供）

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