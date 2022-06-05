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童顏男星太凍齡 發願「想可愛到40歲」

記者李姿瑩／台北報導
山田涼介和芳根京子已經二度合作。圖／friDay影音提供
山田涼介和芳根京子已經二度合作。圖／friDay影音提供

傑尼斯人氣團體Hey! Say! JUMP山田涼介在新劇「我的可愛已經快到有效期限！？」中，和女星芳根京子撒糖無極限，助攻全劇成為戀愛劇黑馬，讓電視台開心宣布下週完結篇將加碼變1小時。

首度挑戰戀愛喜劇的山田涼介表示，雖然過程中有種種挑戰，但真的很高興與榮幸參與這部作品的演出，剛滿29歲的山田涼介，除了在拍攝現場收到大家的祝福之外，先前在25歲生日時收到山田涼介25朵玫瑰的芳根京子，也準備了29朵紅玫瑰作為回禮，山田涼介表示拍這部戲相當開心，現場氣氛也都相當歡樂，還強調「想做個到了40歲都還能被大家稱讚『可愛』的山田涼介」。

「我的可愛已經快到有效期限！？」由「Oh! My Boss!戀愛放別冊」以及「只是在結婚申請書上蓋個章而已」編劇田邊茂範操刀，二度合作的山田涼介與芳根京子攜手主演，故事描述男主角被來自未來的自己宣告「可愛快過期」，在遇見行事、表情都像機器人般的女主角後，意外擦出愛的火花。雖然每集只有30分鐘，卻成為春季檔日劇中甜度最「剛好」的愛情喜劇。

至於在本週最新播出的第八集中，丸谷康介 (山田涼介 飾) 與真田和泉 (芳根京子 飾) 的愛情面臨重大危機，電視台也宣布加碼，下週播出的完結篇將為1小時特別篇，讓觀眾可以好好見證兩人是否能有幸福結局，台灣觀眾可透過friDay影音同步追劇。

劇組演員們一起幫山田涼介慶生。圖／friDay影音提供
劇組演員們一起幫山田涼介慶生。圖／friDay影音提供

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