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難甩不倫標籤 福原愛主持日旅遊節目 被觀眾罵慘

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛現身旅遊節目。（視頻截圖）
福原愛現身旅遊節目。（視頻截圖）

日本桌球天后福原愛走過離婚風波，全面復出展開演藝事業。她接受電視台旅遊節目邀請，走訪奄美大島，但觀眾卻不埋單，在相關報導下留言「節目是想刷新最低收視率嗎」、「看到她一秒轉台」，但也有少數觀眾力挺，稱讚看了節目後很想去玩，評價兩極。

旅遊節目安排福原愛重回2016年里約奧運的集訓地，也就是鹿兒島縣奄美大島。去年考到駕照的福原愛初次在鏡頭前自駕上路，直呼心情緊張。而她此行造訪了山中農家、黑糖工廠等地，還與當地村民一起同歡，和學生們在昔日受訓的體育館打桌球。她重溫里約奧運時的記憶，透過此行對當地表示感謝，也藉此讓觀眾看到在地的美食美景，推廣充滿人情味的風土民情。

福原愛當初在里約奧運後，就和台灣桌球王子江宏傑完成童話婚禮，成為台灣媳婦。如今物事人非，加上日前江宏傑接受本報專訪，坦言對於離婚感到措手不及，也透露可能十年內都不會再談感情，相關內容傳回日本，網友對福原愛更是寒心。

只是福原愛難甩不倫標籤，大部分網友對該節目一片罵聲，加上她稱讚當地居民情同家人，更讓網友怒斥「還好意思提到家人」。她現在每回露臉幾乎都只有挨罵的分，不過仍有少數人力挺，認同節目內容引人入勝，也支持福原愛勇敢追愛。

福原愛 奧運 江宏傑

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