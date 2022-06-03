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「藍調」孫女的哥哥是「海岸村」童星 兄妹倆超會演

娛樂新聞組／綜合報導
「我們的藍調時光」孫女恩奇（右）由童星奇昭侑飾演，哥哥奇恩侑（左）是「海岸村」童星，兄妹兩人都超會演戲。（取材自Instagram）
「我們的藍調時光」孫女恩奇（右）由童星奇昭侑飾演，哥哥奇恩侑（左）是「海岸村」童星，兄妹兩人都超會演戲。（取材自Instagram）

由李炳憲、金宇彬、韓志旼、李姃垠等人主演的韓劇「我們的藍調時光」，劇中除了有可愛童星「孫女」恩奇登場外，為真實刻畫每個階層人物的辛苦，找來多元的演員出演；不止唐氏症演員鄭恩惠是身心障礙人士，從首集就亮相的「聾啞人士」由李昭星飾演，她從三歲後就失聰，必須戴著助聽器。

「我們的藍調時光」飾演「星」的演員李昭星（下圖），實際上真的是聾啞人士。（視頻截...
「我們的藍調時光」飾演「星」的演員李昭星（下圖），實際上真的是聾啞人士。（視頻截圖）

ETtoday報導，「我們的藍調時光」最新一集描寫「孫女」恩奇與奶奶的故事。值得一提的是，孫女恩奇是由年僅五歲的童星奇昭侑飾演，她的哥哥就是「海岸村恰恰恰」裡乖巧懂事的男童張伊準，兄妹倆演技都不凡。

戲裡身為海女的靈魂人物「春禧奶奶」由資深演員高斗心主演，因兒子家裡遭逢變故，她突然被交代要照看孫女恩奇兩周，面對習慣在都市生活的孫女，只願意吃香腸、麥片、牛奶等超市販賣的食物，奶奶既生氣又無奈，逗得觀眾又哭又笑。

其中，「恩奇」純真演技更是惹人疼，她被交代不准說出爸爸病危的狀況，只能說謊騙奶奶，眼眶裡含著水汪汪淚水，宛如水龍頭般說哭就哭，獲得觀眾青睞。事實上，「我們的藍調時光」是她第一部戲劇作品，而她的親哥哥也是童星出身演員奇恩侑，哥哥曾在「海岸村恰恰恰」尬一角，飾演乖巧懂事的張伊準。

此外，26歲的李昭星3歲時患上麻疹症侯群，造成耳膜損傷，必須戴助聽器才能聽到聲音，然而，她一直到10歲前都就讀一般學校，因此不知道自己與別人不同，她坦言在一般學校就讀時，心情很鬱悶：「我以為大家都跟我一樣，我想要說話，卻不知道如何表現。」除了看著同學與讀書以外，她什麼都不能做，直到後來轉學至聾啞學校，才正式學習手語。

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