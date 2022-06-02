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張娜拉官宣結婚 嫁小6歲影像工作者「和帥氣的他共度此生」

娛樂新聞組／綜合報導
張娜拉2日於微博發文宣布結婚的喜訊。（取材自微博）
張娜拉2日於微博發文宣布結婚的喜訊。（取材自微博）

南韓演員張娜拉，2日於微博發文宣布結婚的喜訊，老公是比她小6歲的從事影像相關工作的朋友，張娜拉在聲明中寫道，「我們經過2年多的交往後決定成為彼此人生的伴侶。是他美好的微笑和誠實善良的心，以及對自己工作全心投入的誠懇態度打動了我，締結了我們的姻緣。我將和帥氣的他共度此生」。

今年41歲的張娜拉外表凍齡，有「不老童顏」封號，之前她曾提40歲結婚，如今如願以償。她曾受訪表示，從20歲時就被問何時想結婚，她答25歲，結果到了27歲又被問，只好一直延後。」

另外，張娜拉在2019年也曾烏龍爆出結婚消息。網傳韓媒Dispatch報導金南佶與張娜拉將於2019年11月結婚的消息，但網友貼出的照片出現其他媒體浮水印，立刻引起質疑。Dispatch隨後澄清指出，有人利用截圖合成照片。金南佶與張娜拉雙方也都出面澄清闢謠。

以下為聲明全文：

大家好，我是張娜拉。

今天想告訴大家一個屬於我私人的好消息。

我要結婚啦！^^

他是從事影像相關工作的朋友，比我小6歲，我們經過2年多的交往後決定成為彼此人生的伴侶。是他美好的微笑和誠實善良的心，以及對自己工作全心投入的誠懇態度打動了我，締結了我們的姻緣。我將和帥氣的他共度此生，所以想把這份開心的心情如實地傳達給我所珍重的大家！

我們會幸福快樂的！^^

作為一名別無長處的藝人出道彷彿還像在昨天，不知不覺間已經走過許多歲月。真心地感謝大家長久以來對我的照顧與支持，感謝一直用善意的眼光關注著我♡

婚禮之後，我將很快帶著有趣的作品與大家相見，為此我也在努力做好準備！帶著比之前更加沉甸甸的感恩之心，成為在每一瞬間都盡力做好的演員。

因為我的那位他不是公眾人物，多少有些憂慮是否會因為我而讓他在工作中有所不便，所以很抱歉未能與大家細說，懇請大家能以寬容善意給予理解。

感恩感謝！^^

微博 南韓

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