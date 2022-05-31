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徐玄振黑化成高冷惡女 笑男主「沒想像中年輕」

記者梅衍儂／即時報導
徐玄振出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)
徐玄振出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)

韓星徐玄振攜手黃寅燁攜手電視劇「為何是吳秀才？」5月31日舉辦線上記者會，37歲的徐玄振和小6歲的黃寅燁在戲中大談姐弟戀，她打趣地說原本還擔心自己看起老太多，但實際見到黃寅燁後覺得「還好他沒有我想像中的年輕」。

左起裴仁赫、黃寅燁、徐玄振、許峻豪出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供...
左起裴仁赫、黃寅燁、徐玄振、許峻豪出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)

徐玄振以少女團體M.I.L.K成員身分出道，團體解散後轉型為演員，近年來戲劇作品多為收視保證，這次在「為何是吳秀才？」中展現黑化演技，高冷惡女的形象令粉絲驚艷不已。被問到為何會演這部作品，徐玄振表示這次飾演的「吳秀才」與過往的角色不同，是個沒有善惡之分的人物，想嘗試不同調性的演出，因而接下了這個角色。徐玄振透露這次除了在表演方式上有所不同，外型也聽從導演的建議，服裝以合身的套裝為主，唇色和眼線也做了些改變，力求呈現出「要上戰場」的女性樣貌。

黃寅燁出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)
黃寅燁出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)

黃寅燁2020年在青春漫改劇「女神降臨」中飾演「韓書竣」而小有名氣，這次首度擔任男主角，他表示原本就覺得徐玄振真的很美，希望有一天能和她一起演戲，第一次拍攝時緊張到連要看對方的眼睛都很難，透露徐玄振在拍攝空擋時很照顧他，因此覺得和徐演戲時很幸福，可以一邊學習一邊工作。

本劇的男配角裴仁爀則透露這次為了呈現出角色生活不虞匱乏的感覺，事前增重8公斤，大嘆「原來增重也不容易」，更慘的是「在畫面上還看不太出來」，讓他直呼好遺憾。

裴仁赫出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)
裴仁赫出席新劇線上記者會。(圖:friDay影音提供)

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