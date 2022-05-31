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「夏娃」徐睿知愛撫 勾引人夫大復仇

記者陳建嘉／綜合報導
徐睿知主演新作「夏娃的醜聞」變身為賭上自己人生的復仇女。(圖：愛爾達電視提供)
徐睿知主演新作「夏娃的醜聞」變身為賭上自己人生的復仇女。(圖：愛爾達電視提供)

南韓女星徐睿知自從「雖然是精神病但沒關係」之後，終於推出新作「夏娃的醜聞」，製作團隊大力讚賞徐睿知的敬業精神，給予肯定地表示，「徐睿知擁有剛毅堅強的形象，和女主角非常符合，而且她在第一次見面時，就徹底分析完劇本並做足準備，展現對角色的高度理解力和喜愛，這也是相中她擔任女主角的主要原因。」

從搶先公開的預告中，可以看到徐睿知身穿華麗的晚禮服魅惑登場，只見她多次撫摸、勾引著已婚男主角朴秉恩，究竟主角間的感情線將如何發展，引發觀眾好奇。

日前朴秉恩和李相燁一同出演韓綜「驚人的星期六」，被問及傳聞「夏娃的醜聞」是一部相當激情的愛情劇時，朴秉恩語帶保留地表示，「自己飾演LY集團最年輕的社長『姜允謙』，但我們家族可能會因為我爆炸毀滅。」而李相燁則說：「我飾演的『徐恩平』是最年輕的國會議員，是可以為了愛情，毫不猶豫自斷前程的人。」隨後，朴秉恩馬上用搞笑藝人的語氣補充說：「我跟李相燁在劇中會脫衣服喔！請觀眾絕對要追劇。」

「夏娃的醜聞」由徐睿知、朴秉恩、李相燁和裕善領銜主演，並由「驅魔麵館」導演朴奉燮和「美女的誕生」編劇尹英美親自操刀製作，劇情講述才貌雙全的危險之花李拉艾（徐睿知 飾）利用一場精心策畫13年、賭上自己人生的復仇計畫，遊走在世界第一財閥企業LY社長姜允謙（朴秉恩 飾）和最年輕的國會議員徐恩平（李相燁 飾）之間的故事。

「夏娃的醜聞」主演有朴秉恩（左起）、裕善、徐睿知與李相燁出席讀本會議。(圖：愛爾...
「夏娃的醜聞」主演有朴秉恩（左起）、裕善、徐睿知與李相燁出席讀本會議。(圖：愛爾達電視提供)
徐睿知復出全新作「夏娃的醜聞」。(圖：愛爾達電視提供)
徐睿知復出全新作「夏娃的醜聞」。(圖：愛爾達電視提供)

導演 南韓

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