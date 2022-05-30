我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

孫藝真小腹微凸傳懷孕 經紀：演員私生活 無法確認

記者陳建嘉／綜合報導
孫藝真新照疑似小腹微凸，外界猜測已懷孕，但被她否認。（取材自Instagram）
孫藝真新照疑似小腹微凸，外界猜測已懷孕，但被她否認。（取材自Instagram）

韓星孫藝真與玄彬3月底舉行完婚禮後，4月去美國度蜜月，回到南韓後時常更新IG，日前她的新照小腹隆起，讓不少網友驚呼「懷孕了嗎？」但也有網友猜測，有沒有可能是老公玄彬拍攝角度不佳造成錯覺，孫藝真所屬的MSTeam娛樂表示：「這是演員的私生活，我們無法確認。」

在最新照片中，孫藝真頭戴草帽，穿著寬鬆白色長裙，與愛犬開心在海邊散步，不過她的小腹隆起疑似懷孕，許多網友紛紛在留言處留下懷孕的符號，並有大量網友留言：「如果是真的那就太好了」、「她看起來好像懷孕」、「原來你跟我想得一樣」、「希望是真的」，雖然最後確定沒懷孕，但也看得出網友們無不期待玄彬、孫藝真這對大明星夫妻能迎來新生兒。

孫藝真、玄彬新婚兩個月。（取材自Instagram）
孫藝真、玄彬新婚兩個月。（取材自Instagram）

玄彬和孫藝真因合作「愛的迫降」而拉近距離，3月完成世紀婚禮，成為演藝圈中夢幻的一對，讓許多粉絲都跟著沉浸在他們的幸福中，他們所到之處都有粉絲關心一舉一動，先前他們去美國度蜜月，還有粉絲悄悄為他們的餐點埋單。

據韓媒報導，針對爆出懷孕傳聞，孫藝真所屬的MSTeam娛樂表示：「這是演員的私生活，我們無法確認。」對於傳出有孩子多少感到有些意外和慌張，但還是小心翼翼地回覆，態度相當謹慎。

南韓

上一則

王心凌人氣飆漲 「微笑Pasta」要翻拍 挨批：蹭熱度

下一則

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

延伸閱讀

孫藝真新婚2個月「小腹微凸」傳懷孕 終於出面回應了

孫藝真新婚2個月「小腹微凸」傳懷孕 終於出面回應了
孫藝真要當媽了？美國蜜月後頻PO照 網友看出小腹隆起

孫藝真要當媽了？美國蜜月後頻PO照 網友看出小腹隆起
孫藝真和朋友聚會稱「好日子」 網猜白衣男是玄彬

孫藝真和朋友聚會稱「好日子」 網猜白衣男是玄彬
玄彬、孫藝真結束蜜月返韓 機場摟抱大方給拍

玄彬、孫藝真結束蜜月返韓 機場摟抱大方給拍

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了