孫藝真小腹微凸傳懷孕 經紀：演員私生活 無法確認

孫藝真新照疑似小腹微凸，外界猜測已懷孕，但被她否認。（取材自Instagram）

韓星孫藝真與玄彬3月底舉行完婚禮後，4月去美國度蜜月，回到南韓 後時常更新IG，日前她的新照小腹隆起，讓不少網友驚呼「懷孕了嗎？」但也有網友猜測，有沒有可能是老公玄彬拍攝角度不佳造成錯覺，孫藝真所屬的MSTeam娛樂表示：「這是演員的私生活，我們無法確認。」

在最新照片中，孫藝真頭戴草帽，穿著寬鬆白色長裙，與愛犬開心在海邊散步，不過她的小腹隆起疑似懷孕，許多網友紛紛在留言處留下懷孕的符號，並有大量網友留言：「如果是真的那就太好了」、「她看起來好像懷孕」、「原來你跟我想得一樣」、「希望是真的」，雖然最後確定沒懷孕，但也看得出網友們無不期待玄彬、孫藝真這對大明星夫妻能迎來新生兒。

孫藝真、玄彬新婚兩個月。（取材自Instagram）

玄彬和孫藝真因合作「愛的迫降」而拉近距離，3月完成世紀婚禮，成為演藝圈中夢幻的一對，讓許多粉絲都跟著沉浸在他們的幸福中，他們所到之處都有粉絲關心一舉一動，先前他們去美國度蜜月，還有粉絲悄悄為他們的餐點埋單。

據韓媒報導，針對爆出懷孕傳聞，孫藝真所屬的MSTeam娛樂表示：「這是演員的私生活，我們無法確認。」對於傳出有孩子多少感到有些意外和慌張，但還是小心翼翼地回覆，態度相當謹慎。