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IU坎城走紅毯遭撞肩 法網紅被批想出位

娛樂新聞組／綜合報導
IU在走紅毯時遭外國網紅猛力撞肩。（歐新社）
IU在走紅毯時遭外國網紅猛力撞肩。（歐新社）

南韓電影「孩子轉運站」（Broker）今年入圍第75屆康城影展主競賽單元，韓星IU、宋康昊、姜棟元和李周映等踏上紅地毯引起關注外，IU慘遭外國網紅撞肩的影片也在網上瘋傳，涉事網紅遭網友及粉絲批只想出位。

香港01報導，網上流出的直播影片中可見，當時IU與其他人在紅地毯旁等候及聊天，其後一名金髮女子經過IU身邊，並大力撞到IU的膊頭。IU不但被撞開半個身位，撞到人的女子亦沒有停下道歉等，因而引起國際關注。

其後粉絲對該女子進行起底，發現她是來自法國的美妝網紅Maria，並到她的Instagram洗版要求道歉。

Maria得悉爭議後，馬上拍片向IU及粉絲道歉，表示自己並不是故意，只是無心之失。IU被撞一事引起了種族歧視問題，還登上社會新聞。

除了拍片道歉外，Maria更上傳一段於坎城影展拍攝的影片並配上IU歌曲做背景音樂，以及親自私訊IU的道歉文，瘋狂道歉的舉動被質疑只是為了上位。

粉絲亦表示，Maria道歉後依舊分享到派對玩樂的影片，直言不見得道歉有誠意。現時大眾對她的評價一面倒，表示外國人撞到人必定會停下道歉，但她頭也不回明顯是故意，要是IU不是名人的話，更加不會公開道歉。

坎城影展 種族歧視 入圍

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