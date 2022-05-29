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朴贊郁奪坎城導演獎 想再合作影帝宋康昊「別拒絕我」

記者陳建嘉／即時報導
朴贊郁第三度在坎城獲獎，此次以「分手的決心」拿下最佳導演。（歐新社）
朴贊郁第三度在坎城獲獎，此次以「分手的決心」拿下最佳導演。（歐新社）

第75屆坎城影展公布名單，南韓名導朴贊郁以「分手的決心」（Decision to Leave）拿下坎城影展最佳導演，宋康昊則以「嬰兒轉運站」（Broker）獲得坎城影帝，兩人相識多年，也多次合作，會後一起接受南韓媒體聯訪，也表達自己對電影的熱愛，對韓國的感謝。

根據「韓國經濟」報導，朴贊郁、宋康昊過往曾合作三次，分別是「JSA共同警戒區」（Joint Security Area）、「我要復仇」（Sympathy For Mr. Vengeance）以及「蝙蝠：血色情慾」（Thirst），這回是分別以不同電影獲獎，朴贊郁笑稱「幸好這次把我跟宋康昊分開了，我們才能都得獎」，宋康昊也感性表示「我是朴導長久以來合作的演員，我們的『蝙蝠』也拿過評審團獎，所以這回感觸特別不同，宣布得獎者是我，我一站起來，導演就過來擁抱我，我非常感動，無法忘記這一刻」。

朴贊郁則笑說自己是自然而然的反應，「宋康昊一直以來演出許多優秀電影，期待已久的影帝時刻終於到來，這次與宋康昊見面時，我問他這麼熱愛演戲嗎？他竟回答『我只是助演」，一直都是這麼謙虛…」宋康昊則將這個獎獻給全體演員，姜棟元、裴斗娜、IU李知恩以及李周映都非常棒，他只是代表領獎。

宋康昊以是枝裕和執導「嬰兒轉運站」獲得坎城影帝。（路透）
宋康昊以是枝裕和執導「嬰兒轉運站」獲得坎城影帝。（路透）

朴贊郁更開玩笑說表示，「希望他接下來不要拒絕我，等時機一到，我們會再合作的」，宋康昊則提起上次拍「蝙蝠」竟都已經是13年前的事了。

朴贊郁執導「分手的決心」在坎城場刊拿下最高分，最後未能得到金棕櫚獎，但他看得很開，「評分與得獎結果往往不見得相關，我們都有很多經驗了，很清楚這部分」，不過宋康昊則在旁開心補充獲得最高分仍很有意義，「而且朴導還獲得最佳導演，這個了不起的獎」。

宋康昊也誇讚「嬰兒轉運站」導演是枝裕和雖是日本人，但對韓國文化有很深厚的了解，也時常與他們交流，這回能與自己一直崇拜的是枝裕和合作，真的是很榮幸的事。

朴贊郁則提到韓國觀眾很難對電影滿意，希望類型片裡面有喜劇、恐怖以及感動，他們這代導演也是這樣被「折磨」才能成長的，「我的電影裡面有中國演員，『嬰兒轉運站』則是日本導演，亞洲的人才資源、資金交流極具意義，我曾讀過六、七○年代的歐洲，曾一起合力打造好電影，我希望在亞洲，能以韓國為中心，活化各國之間的交流」。

宋康昊最後被問及，韓國電影為何能夠如此成長快速，宋康昊回應：「我認為就是不斷挑戰，不斷努力，為文藝創作者帶來更多良好的影響。」

電影 導演 坎城影展

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