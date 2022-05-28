坎城影展／韓流發威 宋康昊稱帝 伊朗影后擊敗湯唯

伊朗影后Zar Amir Ebrahimi以「神聖蜘蛛」拿下坎城影后。取材自YouTube

第75屆坎城影展 公布得獎名單，魯本奧斯倫自從「抓狂美術館」之後，又以「Triangle of Sadness」再度拿下金棕櫚獎，男女主角則分別頒給「嬰兒轉運站」宋康昊、「神聖蜘蛛」Zar Amir Ebrahimi，Zar打敗先前歐美媒體呼聲極高「分手的決心」湯唯 ，順利摘下影后。

宋康昊同時也是韓國第2位演員拿下坎城演員獎，第1位是「密陽」的全道嬿，他也是導演 是枝裕和的第2個坎城影帝，第1位是「無人知曉的夏日清晨」柳樂優彌，宋康昊獲獎時也逐一感謝導演以及其他演員，才能讓他站在舞台上。評審團大獎則頒給先前呼聲極高的「親密」以及克萊兒德尼的「正午之星」，至於坎城影展的常勝軍達頓兄弟，這一回以「托里與洛基塔」拿下75週年大獎。

朴贊郁自從「下女的誘惑」之後再戰坎城，他先前曾以「原罪犯」拿下評審團大獎，「蝙蝠：血色情慾」獲評審團獎，這次再拿導演獎，是他第3度在坎城獲獎，他除了發表感言致謝所有劇組人員之外，不忘提及出資的CJ娛樂，由於宋康昊也有提及該集團，讓CJ娛樂意外成為典禮上最常被提及的電影公司。

金棕櫚獎 「Triangle of Sadness」 評審團大獎 「親密」&「正午之星」 評審團獎 「八座山」&「驢子」 最佳導演 「分手的決心」朴贊郁 最佳男演員 宋康昊「嬰兒轉運站」 最佳女演員 Zar Amir Ebrahimi「神聖蜘蛛」 最佳劇本 天堂來的男孩 75週年大獎 達頓兄弟「托里與洛基塔」