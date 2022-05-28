IU助陣名導是枝裕和韓片 驚豔坎城紅毯

宋康昊(左起)、IU李知恩、李周映、導演是枝裕和以及姜棟元主演的「嬰兒轉運站」在坎城首映。(取材自Instagram)

日本 名導是枝裕和首部韓片「嬰兒轉運站」，找來宋康昊、姜棟元、IU李知恩以及裴斗娜等大牌韓星助陣，該片是坎城影展 競賽電影 ，首映時主要影人皆出席亮相，IU一登場就掀起全場驚呼，她也上前與歐洲粉絲合影簽名，現場頓時成為粉絲見面會。

IU是首度出席坎城影展，紅毯上意外發生一段小插曲，只見她在等待期間，突遭一名金髮女子無禮撞開，引起大批歌迷憤怒，更起底此人就是法國美妝網紅Maria，事後網紅也趕緊拍影片致歉，但粉絲仍覺得她不夠有誠意。

是枝裕和與「寄生上流」影帝宋康昊則早就是影展老將，宋康昊說一直很崇拜是枝裕和，這次能參演這部感人的作品，是他最大的榮幸。

是枝裕和今回是第八次參展，他笑說上次「小偷家族」很早就在坎城首映，「走在街上，每個與我擦肩而過的人，都給我一種我一定會得獎的表情。」這次則是快閉幕了才首映，覺得有點可惜，「想知道更多觀眾看完電影的反映」。

「嬰兒轉運站」在坎城首映後好評連連，映後全場起立拍手12分鐘，IU片中詮釋無力撫養小孩的單親媽媽，演技大突破，更被認為有望挑戰坎城影后。是枝裕和大讚IU在歌唱、表演都非常傑出，還說片中有一幕IU演唱搖籃曲是故意加入的，「可能因為我真的很想聽IU唱歌吧」，宋康昊也誇「她完全是一絲不苟展現完美的演技」，IU一連獲得金獎名導、國民影帝的稱讚非常興奮，更開心喊「已經打電話跟父母炫耀了」。