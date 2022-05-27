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BIGBANG前成員勝利 上訴駁回繼續關

記者梅衍儂／綜合報導
BIGBANG前成員勝利2019年爆出醜聞坐牢。（取材自Instagram）
BIGBANG前成員勝利2019年爆出醜聞坐牢。（取材自Instagram）

韓團BIGBANG前成員勝利2019年爆出醜聞，被控媒介性交易、賭博、挪用公款等9項罪名，去年8月他被判9項罪名全部成立，服刑3年，今年1月二審改判他1年6個月，他不服再提上訴，26日判決出爐，法官維持原判，勝利將要被關到明年2月才能出獄。

勝利因性招待、性交易、違反食品衛生法等罪被起訴，他二審時全部認罪，刑責才從3年減為1年6個月，不過他不服中介性交易和國外賭博的罪名，再度提出上訴，26日三審定讞，勝利確定繼續要在牢內再待9個月。

此外，韓團B.A.P前成員力燦2018年因涉嫌強制猥褻遭到起訴，一審被判刑10個月，此案件還在二審中，26日也爆出他近日因涉及性騷擾而被追加起訴。

據韓媒SBS演藝新聞報導指出，力燦4月17日在首爾漢南洞酒吧喝得醉醺醺，對兩名女性伸出狼爪，其中一名是外國人，兩女聲稱正在等待食物時，力燦擅自拿走其中一女的手機，女方立刻抗議並要拿回手機，力燦在樓梯上用雙手環繞她的腰，並說「一起上樓吧」，另一女子則稱感覺被力燦摸到胸部，當下她也馬上對力燦抗議，兩女隨即到首爾龍山警局報案。

力燦的律師則出面否認，表示他是怕對方跌倒，才伸手扶了一下對方的腰，如果她覺得不舒服，力燦願意道歉，但絕對沒有碰女性的胸部。這起追加的性騷擾訴訟，將於6月14日開庭。

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