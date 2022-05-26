不怕比對 金高銀曬出14年前舊照 網友讚嘆

金高銀主演「由美的細胞小將」散發鄰家女孩氣質。（圖：衛視中文台提供）

南韓 女星金高銀2016年以一齣「孤單又燦爛的神─鬼怪」暴紅，單眼皮、自然平凡面容卻靠著精湛演技、獨特鄰家女孩氣質，吸引各界注意，大多數當紅南韓女星最怕陳年舊照被起底，日前她卻突然在個人社群 平台上公開14年前高中與大學時期舊照，與今對比完全凍齡，最明顯差別僅在於現在30歲的她，少了當年的嬰兒肥，外型更纖瘦，獨特魅力依舊令網友讚嘆不已。

金高銀2008年的模樣。（取材自Instagram）

金高銀當年與孔劉、李棟旭主演「鬼怪」，人氣暴漲，近期她更與新生代性感男神安普賢、SHINee珉豪、GOT7珍榮、李侑菲等演出浪漫愛情劇「由美的細胞小將」，搖身成了「男神收割機」，出道超過10年的金高銀，4歲隨父母到北京 生活，14歲時返韓，比其他人有著豐富生活經歷與體驗，也因此更激發演技，憑藉著實力真功夫，在競爭激烈的南韓演藝界立足，並奪得不少獎項肯定，成為名符其實的「平民天后」。

「由美的細胞小將」改編自點擊率破32億人次的南韓超人氣網路漫畫，金高銀與安普賢首次搭檔，營造不少爆點，透過3D擬人化動畫，來自男女主角腦內的超萌細胞群超搶眼，在韓播出時，締造出不錯的收視與討論度，製作公司也乘勝追擊拍了續集並即將推出。