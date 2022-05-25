「我的出走日記」暴紅 孫錫久受封「荷爾蒙噴發機」搞笑回應

孫錫久為新片勤健身練壯，臥推啞鈴推100公斤以上。(圖:車庫提供)

韓星孫錫久為宣傳新片「犯罪都市2」接受訪問，被問到最近因熱播韓劇 「我的出走日記」爆紅，成了現今許多女性的「大叔系男神」，甚至還有「行走的荷爾蒙噴發機」這樣的形容，對此他爆笑後幽默說：「我第一次聽到這樣的詞，如果我身邊的人聽到的話，應該都會笑我吧，我覺得自己不性感，也沒有特別滿意哪個部位，就只是擁有該有的部位而已。」

孫錫久出道8年，這兩年演了許多不同角色，有記者、軍人、神秘具先生，到「犯罪都市2」的大壞蛋，他認為和自己現實生活中最像的角色是「配對遊戲」中的「宇里」，至於殺青後角色一直離不開的就是正在播出的「我的出走日記」「具先生」，他說：「我在詮釋這個角色後，有段時間一直在家裡讀劇本，因為這角色讓我產生了疑惑，懷疑自己在扮演這個角色前，是否真的有百分之百理解這個人物。我甚至還曾寫信給編劇，寫著不曉得自己的理解是否正確，感到有點擔心之類的內容，這讓我十分掛念，是讓我非常懷疑自己是否有完全理解的角色。」

由於他在「我的出走日記」裡神秘、沉默冷酷形象令人印象深刻，讓不少人好奇他是否私下也有這一面？他坦言：「我的個性不神祕也不沉默冷酷，但可能因為所飾演的角色看起來比較神祕。我在詮釋角色時，雖然可能沒表現在台詞上面，但我都會刻意讓人物帶有雙面性的感覺，所以我覺得可能因為這樣，大家才會對我有這樣的印象吧。」