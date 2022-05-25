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「鬼怪」金高銀曬14年前舊照 少了嬰兒肥根本長一樣

記者陳慧貞／即時報導
金高銀主演「由美的細胞小將」散發鄰家女孩氣質。(圖:衛視中文台提供)
金高銀主演「由美的細胞小將」散發鄰家女孩氣質。(圖:衛視中文台提供)

南韓女星金高銀2016年以一齣「孤單又燦爛的神－鬼怪」爆紅，單眼皮、自然平凡面容卻靠著精湛演技、獨特鄰家女孩氣質，吸引各界注意，大多數當紅南韓女星最怕陳年舊照被起底，昨（24日）她卻突然在個人社群平台上公開高中與大學時期舊照，與今對比完全凍齡，最明顯差別僅在於現在30歲的她，少了當年的嬰兒肥，外型更纖瘦，獨特魅力依舊令網友讚嘆不已。

金高銀當年與孔劉、李棟旭主演「鬼怪」，人氣暴漲，近期她更與新生代性感男神安普賢、SHINee珉豪、GOT7珍榮、李侑菲等演出浪漫愛情劇「由美的細胞小將」，搖身成了「男神收割機」，出道超過10年的金高銀，4歲隨父母到北京生活，14歲時返韓，比其他人有著豐富生活經歷與體驗，也因此更激發演技，憑藉著實力真功夫，在競爭激烈的南韓演藝界立足，並奪得不少獎項肯定，成為名符其實的「平民天后」。

金高銀2010年的模樣，與現在差別不大。(取材自Instagram)
金高銀2010年的模樣，與現在差別不大。(取材自Instagram)

金高銀2008年的模樣。(取材自Instagram)
金高銀2008年的模樣。(取材自Instagram)

「由美的細胞小將」改編自點擊率破32億人次的南韓超人氣網路漫畫，金高銀與安普賢首次搭檔，營造不少爆點，透過3D擬人化動畫，來自男女主角腦內的超萌細胞群超搶眼，在韓播出時，締造出不錯的收視與討論度，製作公司也乘勝追擊拍了續集並即將推出。

南韓 社群 北京

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