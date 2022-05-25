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車銀優暖男行為被讚爆 曾哭求復合前女友

記者梅衍儂／綜合報導
車銀優是學霸又擁有超高顏值，被封「臉蛋天才」。（取材自Instagram）
車銀優是學霸又擁有超高顏值，被封「臉蛋天才」。（取材自Instagram）

韓團ASTRO的成員車銀優是學霸又擁有超高顏值，有「臉蛋天才」的封號，日前他上節目「Running Man」分享過去的感情故事，自爆曾可憐兮兮哀求前任女友復合，讓在場的人都驚訝不已。

男團出身的車銀優，唱歌跳舞的功力不在話下，而近年跨足戲劇圈的他，還有「撕漫男」之稱，意指外型完美，如同撕開漫畫走出來的男主角，他還精通鋼琴、小提琴、長笛、吉他，更驚人的是，他讀書相當厲害，高中時拿過全校前三名，又是學生會會長，大學就讀成均館大學演技藝術系。

如此出色的他，坦承在感情上曾受挫，日前在「Running Man」他被問「你有沒有在被分手後可憐地哀求前任復合」，車銀優回答「有」，全場驚呼，主持人之一的全昭旻說：「太令人驚訝了，誰會甩掉車銀優？」

車銀優透露：「高中時，因為我想念她，所以去找前女友，看到她後，我一邊哭一邊跟她說『我們復合吧』？」主持人池錫辰問：「那她說了什麼？」車銀優回答：「我們復合了。」

車銀優（最右上）朝全昭旻（最右下）潑墨水，刻意把墨水往前倒，避開她的身體。（取材...
車銀優（最右上）朝全昭旻（最右下）潑墨水，刻意把墨水往前倒，避開她的身體。（取材自微博）

此外，他在節目上的暖舉也被網友讚爆，在「鐵桶福不福」單元，他負責把整桶墨水往全昭旻頭上澆下，但他刻意加大角度，把水全部往前方潑，避開了全昭旻的臉以及身體，潑完還立刻蹲下去給予對方一個抱歉的擁抱，超紳士的舉動，被韓網友被瘋傳並大呼「太心動了」。

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