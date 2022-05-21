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李政宰編導演新片Hunt 坎城首映一票難求

記者陳建嘉／綜合報導
李政宰(右)、鄭雨盛在坎城影展紅毯上開心拍照。（取材自Instagram）
李政宰(右)、鄭雨盛在坎城影展紅毯上開心拍照。（取材自Instagram）

韓星李政宰出席坎城影展午夜場單元首映，他去年因影集「魷魚遊戲」躍升成為國際巨星，這回首度轉戰幕後，帶來全新編導演新片「Hunt」，與一同主演的好友鄭雨盛相伴出席，而李政宰交往七年、集團千金女友林世玲也愛相隨，默默觀看首映，見證男友被國際媒體簇擁的經典時刻。

李政宰、鄭雨盛雖是一起開經紀公司的好友，但已有23年沒合作，上次是在「沒有太陽」裡同台飆戲。新片「Hunt」劇情描述兩人飾演的國家安全企畫部要員，投入暗殺作戰企畫，追捕潛伏在南韓的北韓間諜。

該片在坎城一票難求，盧米埃戲院外還有觀眾舉牌求票，電影播完之後，全場2500名觀眾起立鼓掌長達7分鐘，有不少歐美粉絲上前向李政宰要求簽名、合影，而他隨後以英、法、韓3國語言向大家致謝，還熱情擁抱在旁的鄭雨盛。即便李政宰的女友未上台，但被韓媒發現她默默坐在男友後方看著這一切。

「Hunt」斥資195億韓幣（約1530萬美元），李政宰早在2013年拍攝「闇黑新世界」時，就開始在腦中構思這部電影的劇本，並花了4年的時間創作，雖實際拍攝期僅100天，但遠赴泰國等多國拍攝動作戲，因疫情影響，導致多次停拍，一口氣從去年5月拍到了11月，李政宰還曾透過Zoom線上指導泰國團隊的無人機拍攝鏡頭。

李政宰除了自己的經紀公司工作、原本就有的戲約之外，還得在新片「Hunt」同時擔綱編導演，一度讓他壓力大到睡眠不足，體重也下降不少，如今在國際間屢傳佳績，也是得來不易的回報。

導演 電影 泰國

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