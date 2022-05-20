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「魷魚遊戲」李政宰改當導演 新片坎城首映鼓掌7分鐘

記者陳建嘉／即時報導
李政宰(左)與多年老友鄭雨盛一起帥氣踏上坎城紅毯。(取材自Instagram)
李政宰(左)與多年老友鄭雨盛一起帥氣踏上坎城紅毯。(取材自Instagram)

南韓國民影帝李政宰去年因為影集「魷魚遊戲」躍升成為國際巨星，成為各大影展的邀約對象，這回也首度轉戰幕後，帶來全新編導演新片「Hunt」，入選第75屆坎城影展「午夜放映單元」，並舉行首映，他與一同主演的好友鄭雨盛共同相伴出席，李政宰交往7年的身價百億的千金女友，同時也是食品業集團「大象集團」富二代林世玲也愛相隨，默默在場觀看首映，見證男友被國際媒體簇擁的精采時刻。

李政宰、鄭雨盛雖是一起開經紀公司的好友，但距離上次在「沒有太陽」裡面同台飆戲，已有23年，劇情描述2人飾演的國家安全企劃部要員，投入「大韓民國1號暗殺作戰」的企劃中，追捕潛伏在韓國的朝鮮間諜，過程中揭露出更多驚人的真相，該片是李政宰的導演出道作，李政宰因為「魷魚遊戲」獲得國際極高知名度，讓該片在坎城一票難求，盧米埃戲院外還有觀眾舉牌求票，電影播完之後，全場2500名觀眾也起立鼓掌長達7分鐘，李政宰更熟練的用英、法、韓3國語言向大家致謝，也擁抱自己的好友鄭雨盛。

李政宰(左)與多年老友鄭雨盛一起帥氣踏上坎城紅毯。(取材自Instagram)
李政宰(左)與多年老友鄭雨盛一起帥氣踏上坎城紅毯。(取材自Instagram)

雖然李政宰的女友並未上台，但也被韓媒拍到在首映期間默默坐在男友後方看著這一切，為男友的成功感到欣喜。「Hunt」斥資195億韓幣製作，其實早在李政宰2013年拍攝「闇黑新世界」時就在腦中開始構思劇本，更是花了4年的時間創作劇本，雖實際拍攝期僅100天，但因疫情影響，再加上遠赴泰國等多國拍攝動作戲，導致多次停拍，一口氣從去年5月拍到了11月，李政宰還曾透過Zoom線上指導泰國團隊的無人機拍攝鏡頭，先前還曾表示除了經紀公司老闆工作、自己原本就有的戲約之外，這回同時擔綱編導演，更讓他壓力大到睡眠不足，體重也下降不少。

所幸「Hunt」獲得媒體大量好評，認為是今年難得一見的刺激動作大片，讓觀眾毫無喘息空間，已有不少歐美片商覬覦該片，想借助李政宰的高人氣在歐美國家獲取嘉基，李政宰、鄭雨盛在片中的默契十足，但受到更多媒體肯定的是李政宰除了演技傑出之外，也已是一名優異的導演、編劇。

導演 坎城影展 泰國

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