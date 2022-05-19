我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海新增染疫人數再度回升 連5天社會面清零終止

精神評估僅談15分鐘 水牛城槍手：美醫療是笑話

BTS師妹金佳藍捲霸凌 全團活動取消 經紀公司改口：會調查

記者梅衍儂／即時報導
金佳藍陷入霸凌風波。(取材自NEWSIS)
金佳藍陷入霸凌風波。(取材自NEWSIS)

南韓新人女團LE SSERAFIM出道僅半個月，成員金佳藍被指是校園霸凌者的風暴一波接一波，19日受害人委任律師表示若經紀公司再不道歉，將公開更多證據，經紀公司HYBE也再度否認霸凌一事，不過不到15小時，HYBE今（20日）一早宣布LE SSERAFIM今天及後天的宣傳活動全部取消，「公司將於調查後盡快發布對成員爭議的說明。」

LE SSERAFIM隸屬於防彈少年團(BTS)經紀公司HYBE旗下的Source Music，本月2日才出道，因是防彈少年團師妹，加上成員中有日韓限定女團IZ*ONE前成員宮脇咲良及金采源，所以相當受到注目。

16歲的成員金佳藍日前被網友爆料國中時排擠同學、抽煙喝酒，遇到不打招呼的後輩就找麻煩，在網路上引發熱議。HYBE立刻出面否認，稱金佳藍不是加害者反而是受害者，還表示會對不實言論提告。

昨受害人的委任律師曝光更多細節，包括霸凌事件發生日期是2018年的4月末5月初，校園暴力自治委員會於同年的6月4日召開，並對金佳藍做出懲戒。律師表示，受害人因為被經紀公司的否認而受到二度傷害，甚至試圖輕生，要求經紀公司修正說法並道歉，否則將曝光更多證據。

昨HYBE仍態度強硬表示對方律師只發表對自己有利的內容，並表示這次的爭議都是從不實的謠言散布開始的，再度否認霸凌一事。不過這個回應引發大批網友不滿，直說經紀公司沒有提出證據反駁，光用口頭無法說服大眾，且受害人律師公布的細節太過具體，網路風向多偏支持受害人，要求經紀公司將金佳藍退團。

眼見火越燒越大，經紀公司今一早就宣布LE SSERAFIM今將取消「音樂銀行」的打歌宣傳，視訊簽名會也延後，而據韓媒「heraldpop」報導，LE SSERAFIM 22日的「人氣歌謠」也已取消出席，並從否認霸凌事實的說法，改口為「會盡快調查後發布立場」。

霸凌 風暴 南韓

上一則

「我的出走日記」孫錫久增重10公斤曬黑 睡前也在狂吃

延伸閱讀

BTS師妹霸凌新證據曝光 律師爆受害人試圖輕生

BTS師妹霸凌新證據曝光 律師爆受害人試圖輕生
維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點

維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點
奧莉維亞稱霸告示牌 BTS三奪最佳團體 平「1世代」紀錄

奧莉維亞稱霸告示牌 BTS三奪最佳團體 平「1世代」紀錄
福原愛當副教授被爆遲未開課 BTS智旻欠健保費房子被扣押

福原愛當副教授被爆遲未開課 BTS智旻欠健保費房子被扣押

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材自IMDb）

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

2022-05-14 20:36

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住