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8人合體回歸 「少女時代」睽違5年出輯

記者李姿瑩／綜合報導
少女時代睽違5年將合體出輯。（取材自微博）
少女時代睽違5年將合體出輯。（取材自微博）

南韓傳奇女團少女時代睽違5年，終於將以8名成員形式回歸歌壇。SM娛樂日前送給韓流粉絲一分大禮，證實少女時代會以8人形式發行出道15周年紀念專輯，8月就能聽到新歌。

少女時代上一次以8人形式出輯已是2017年8月，當時推出正規6輯「Holiday Night」。2017年10月，蒂芬妮、秀英、徐玄決定不再和SM娛樂續約，再三對歌迷保證少女時代並未解散。近年她們歷經單飛等個人活動，團員之間感情不散，相隔5年再度聚首，對團體和歌迷都別具意義。

她們平時彼此互相支持，日前孝淵推出首張迷你專輯「DEEP」，秀英等成員一如既往在她IG貼文留下「很期待、好帥氣」等留言，讓她宣傳時不忘向好姐妹們致謝。根據韓媒報導，少女時代除了將推出15周年紀念專輯，還會上遍各大節目，公司也為她們量身打造實境節目，一口氣滿足粉絲的所有願望。

TWICE也有驚人之舉，日前所有成員開啟個人IG帳號，所有人第一張貼出的照片正是近期在美巡演的合照，象徵團結一心。TWICE9名成員7年來都是用共同官方帳號發布照片和貼文，隨著防彈少年團開始經營個人帳號，公司也讓TWICE跟進，果然瞬間成為全球粉絲熱議話題。

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