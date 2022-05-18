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簡訊手抄本洩底 金鐘國、尹恩惠交往？

記者梅衍儂／綜合報導
金鐘國的感情總是神祕。（取材自微博）
金鐘國的感情總是神祕。（取材自微博）

46歲韓星金鐘國與37歲的尹恩惠的緋聞傳了十幾年，兩人從來沒對外界回應戀情，不過近日尹恩惠在自己的YouTube影片中透露，曾經把前男友的簡訊抄寫在筆記本上送給對方，而金鐘國也曾在節目上說，有一任女友會把他的簡訊手抄在本子上，而尹恩惠的影片上傳不到24小時就下架，讓不少粉絲興奮直呼「難道真的在一起過」。

尹恩惠上架影片立刻下架引發討論。（取材自臉書）
尹恩惠上架影片立刻下架引發討論。（取材自臉書）

這段眾所周知的緣分，起源於2005年兩人在綜藝節目「X-man」中被湊對，雙方曖昧互動不斷，最為出名的就是金鐘國被問到是否對尹恩惠心動，他摀住她的耳朵說「當然了」，畫面蔚為經典。一直到17年後的今天，仍被「Running Man」的劉在錫以此當哏，大開金鐘國玩笑，每每惹得金鐘國又怒又羞，笑翻眾人。

金鐘國和尹恩惠除了粉絲關注，就連尹恩惠的母親都問她是不是真的和金鐘國在一起。儘管外界如此好奇，兩人始終沒有正面回答，2007年尹恩惠憑「咖啡王子一號店」走紅，金鐘國那時則在當兵，之後女方事業迎來巔峰，男方除了綜藝節目「家族的誕生」沒有太多作品，後來主持「Running Man」開始有了人氣，尹恩惠則陷入設計抄襲風波，多年來，隨著各自的發展不同，也一直都沒有再同台。

「Running Man」製作單位曾放話說要邀請尹恩惠來節目，尹恩惠也大方表示願意，不過至今都還沒現身節目。最近尹恩惠在自己的YouTube頻道中，提到和某一任男友交往時，曾經把對方發的訊息抄寫在本子上送他，還說「他翻看本子發現他的訊息越來越短」，與金鐘國在另一節目中講過「我戀愛到了後半段訊息越來越短」，加上尹恩惠迅速下架影片，讓這地下戀情慢慢水落石出。

YouTube 咖啡 緋聞

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