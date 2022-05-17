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閨密失和？ 孔曉振、鄭麗媛缺席孫淡妃婚禮

記者李姿瑩／綜合報導
孔曉振(左)和孫淡妃拍戲結緣。（取材自Instagram）
孔曉振(左)和孫淡妃拍戲結緣。（取材自Instagram）

曾是南韓歌壇性感女神的孫淡妃日前風光嫁給前滑冰國手李奎爀，兩人的婚禮照片這幾天陸續曝光，被發現孔曉振、鄭麗媛疑似缺席。她們和孫淡妃是姊妹淘，卻在她大喜之日不見人影，閨密鬧翻之說不脛而走。

韓媒推測這和孫淡妃的前男友涉嫌詐欺有關，孫淡妃的前男友2021年爆出詐欺案，以「假海產大亨」身分騙走908.2萬美元。當時他被起底曾送給孫淡妃名牌包、跑車，鄭麗媛也收到豪車，兩人惹出一身腥，讓經紀公司疲於闢謠。

孫淡妃(右)日前嫁給李奎爀。（取材自Instagram）
孫淡妃(右)日前嫁給李奎爀。（取材自Instagram）

孔曉振明明先前才在玄彬、孫藝真的婚禮上接到捧花，這回卻缺席孫淡妃的婚禮，同樣令人產生聯想。多家韓媒向孔曉振、鄭麗媛經紀公司詢問，僅得知鄭麗媛當天人不在首爾，因為有電視劇拍攝行程分身乏術，至於她與孫淡妃的交情經紀公司並未多談，孔曉振同樣也是有事在身。

閨密鬧翻之說甚囂塵上，孫淡妃親自在IG發文，看似分享婚禮照片並感謝來參加的親朋好友，最後提及「美好的日子出現了很多荒謬的聲音，完全不是事實，希望大家不要誤會」等於間接澄清姊妹淘翻臉的傳聞。外界只能透過孔曉振、鄭麗媛有幫孫淡妃的婚訊發文按讚，猜測或許她們是真的不克前來。

詐欺 南韓

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