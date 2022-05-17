我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

金鐘國、尹恩惠真的交往？網抓包「訊息手抄本」太巧合

記者梅衍儂／即時報導
金鐘國和尹恩惠多年前在節目「X-man」中互動曖昧。（取材自微博）
金鐘國和尹恩惠多年前在節目「X-man」中互動曖昧。（取材自微博）

南韓男星金鐘國與女星尹恩惠的緋聞傳了10幾年，金鐘國也多次被「Running Man」成員虧和尹恩惠的互動，兩人雖從來沒對外界回應戀情，不過近日有網友扒出，金鐘國曾在節目上說以前的女友會把他的訊息手抄在本子上，恰好尹恩惠最近拍的生活影片中也透露，曾經把前男友的訊息抄下來送給他。這個巧合讓粉絲興奮直呼「難道真的在一起過」、「我嗑的CP是真的」。

金鐘國和尹恩惠10多年前在南韓綜藝節目「X-man」有不少互動，其中最為出名的就是在招牌單元「當然了」的曖昧舉動，該遊戲的規則是如果不能承受提問說出「當然了」，就視為認輸，一次金鐘國和李民基的對決中，李民基對金鐘國提問「難道你不喜歡她（尹恩惠）嗎？」，當下金鐘國有些尷尬為難，隨即跑到尹恩惠面前，摀住她的耳朵然後說「當然了」，這個畫面也成為了經典，「Running Man」的劉在錫也最愛拿這個畫面當哏，大開金鐘國玩笑，每每惹得金鐘國大怒又害羞，笑翻眾人。

金鐘國說曾有一任女友會抄他的訊息到本子上送給他。（取材自微博）
金鐘國說曾有一任女友會抄他的訊息到本子上送給他。（取材自微博）

而緋聞傳了多年，「Running Man」製作單位曾放話說要邀請尹恩惠來節目，尹恩惠也大方回應願意上節目，不過至今都還沒現身「Running Man」。最近尹恩惠在自己的YouTube頻道中，提到和某一任男友交往時，曾經把對方發的訊息抄寫在本子上送他，還說「他翻看本子發現他的訊息越來越短」，與金鐘國講過的狀況不謀而合，甚至他也提到「我戀愛到了後半段訊息越來越短」，讓外界好奇兩人是不是真的曾經在一起，但或許是怕引起太多關注，尹恩惠目前已經把影片刪除。

尹恩惠表示曾把男友的訊息抄寫在本子上。（取材自微博）
尹恩惠表示曾把男友的訊息抄寫在本子上。（取材自微博）

緋聞 南韓 YouTube

上一則

王力宏退出演藝圈5個月 迎46歲生日 官司進度曝光

延伸閱讀

RM改與金鐘國送作堆 宋智孝吐心聲：非常討厭

RM改與金鐘國送作堆 宋智孝吐心聲：非常討厭
出道12年傳18緋聞 香港「緋聞王」閃婚日本美女主播

出道12年傳18緋聞 香港「緋聞王」閃婚日本美女主播
男女之間有純友誼？男星吐一招鑑定：要可以一起洗澡喔

男女之間有純友誼？男星吐一招鑑定：要可以一起洗澡喔
劉在錫節目邀尹錫悅挨批 被爆曾拒訪文在寅

劉在錫節目邀尹錫悅挨批 被爆曾拒訪文在寅

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
陳妍希（右）和陳曉婚姻常被唱衰，但兩人感情至今仍甜蜜。（取材自臉書）

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

2022-05-11 02:28

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次