金鐘國、尹恩惠真的交往？網抓包「訊息手抄本」太巧合

金鐘國和尹恩惠多年前在節目「X-man」中互動曖昧。（取材自微博）

南韓 男星金鐘國與女星尹恩惠的緋聞 傳了10幾年，金鐘國也多次被「Running Man」成員虧和尹恩惠的互動，兩人雖從來沒對外界回應戀情，不過近日有網友扒出，金鐘國曾在節目上說以前的女友會把他的訊息手抄在本子上，恰好尹恩惠最近拍的生活影片中也透露，曾經把前男友的訊息抄下來送給他。這個巧合讓粉絲興奮直呼「難道真的在一起過」、「我嗑的CP是真的」。

金鐘國和尹恩惠10多年前在南韓綜藝節目「X-man」有不少互動，其中最為出名的就是在招牌單元「當然了」的曖昧舉動，該遊戲的規則是如果不能承受提問說出「當然了」，就視為認輸，一次金鐘國和李民基的對決中，李民基對金鐘國提問「難道你不喜歡她（尹恩惠）嗎？」，當下金鐘國有些尷尬為難，隨即跑到尹恩惠面前，摀住她的耳朵然後說「當然了」，這個畫面也成為了經典，「Running Man」的劉在錫也最愛拿這個畫面當哏，大開金鐘國玩笑，每每惹得金鐘國大怒又害羞，笑翻眾人。

金鐘國說曾有一任女友會抄他的訊息到本子上送給他。（取材自微博）

而緋聞傳了多年，「Running Man」製作單位曾放話說要邀請尹恩惠來節目，尹恩惠也大方回應願意上節目，不過至今都還沒現身「Running Man」。最近尹恩惠在自己的YouTube 頻道中，提到和某一任男友交往時，曾經把對方發的訊息抄寫在本子上送他，還說「他翻看本子發現他的訊息越來越短」，與金鐘國講過的狀況不謀而合，甚至他也提到「我戀愛到了後半段訊息越來越短」，讓外界好奇兩人是不是真的曾經在一起，但或許是怕引起太多關注，尹恩惠目前已經把影片刪除。