去年閃嫁 華原朋美：老公瞞婚、家暴前妻

華原朋美(左)去年結婚，和老公有過開心時光。（取材自Instagram）

日本 資深玉女 華原朋美去年8月閃嫁經紀公司社長大野友洋，當時高調召開記者會，開心秀出手上鴿子蛋大鑽戒。未料她日前在個人YouTube上坦承，自己遭到騙婚，如果婚前知道老公的黑歷史，絕對不會嫁給他。

47歲的華原朋美情路坎坷，曾和小室哲哉傳出師生戀，因走不出情傷而酗酒、嗑藥、自殘。她後來和加護亞依前夫安藤陽彥交往，遭到男方施暴，損傷右耳聽覺。但改愛圈外人同樣無果，她於2019年未婚懷孕生下兒子，去年才終於和大野友洋走入婚姻。

成功甩油逾20公斤的她看似感情、健康、事業一帆風順，但「週刊文春」爆料，大野友洋有過一段婚姻，還是三個孩子的爸，並且曾對前妻家暴 ，把老婆打到面目全非，一吵架就會狂吼「殺了妳」，後來直接拋家棄子，讓前妻獨力撫養三個小孩。

「週刊文春」向大野友洋求證，他對這段黑歷史一概否認，自稱根本沒簽過結婚和離婚協議書。華原朋美也力挺老公，反而要求媒體去好好調查。

但在報導曝光後，華原朋美漸漸察覺不對勁。她在影片中表示，在結婚前曾詢問老公的婚姻狀況、有沒有小孩等等，對方全都否認，給她看最新的戶籍謄本上只有自己一人。其實這都是對方的瞞騙手法，從工作到感情，全都沒有對華原朋美說實話。

華原朋美已經得知老公和前妻所生的孩子分別為25歲、21歲、15歲，同為媽媽的她對養育之苦感同身受，更遑論老公從未付過養育費用。老公也向她坦承會動手施暴，辯稱對方喝酒後會大吵大鬧，所以才逼得他不得不出手教訓。華原朋美聽了不寒而慄，不敢想像未來可能也會被他痛打。

現在她已經找來律師協助處理後續事宜，會不會離婚還沒有頭緒。但為母則強，她無論如何要保護兩歲兒子，現在會繼續打起精神努力工作。