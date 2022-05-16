具俊曄飛紐約夜店開工 婚戒直接紋在手上

具俊曄左手上無名指刺上婚戒刺青。（取材自Instagram）

韓星具俊曄 日前暫別新婚嬌妻大S ，飛往紐約夜店工作。他在IG分享夜店工作實況，超嗨氣氛證明他的DJ魅力強大。而他左手上無名指隱然有戒指圖樣，正是為了大S才刺的婚戒紋身。

具俊曄這兩周受邀在紐約夜店Mission Nightclub演出，吸引不少亞洲顧客前往朝聖，人潮擠滿夜店。具俊曄用音樂和英文口號帶動全場氣氛，左手上的婚戒刺青相當顯眼，代表他再也不會放下和大S的愛情。雖然他並未刻意展露新的刺青，但愛的印記藏不住，一分享工作影片就火速被粉絲發現，原來他們以刺青取代實體婚戒，象徵永遠不會和彼此分開。

先前具俊曄公開的刺青圖案包括大S的名字「熙媛」韓文拼音，以及兩人最愛的英文歌詞「Remember together forever（記得永遠在一起）」。大S同樣刺了這句歌詞，加上象徵具俊曄的草寫K，夫妻倆手上都刺了婚戒圖樣。

具俊曄的音樂才華和資歷深厚，製作人詹仁雄力邀他助陣選秀節目「原子少年」，但因為錄影時間和具俊曄的工作計畫搭不上，可能最終會以連線的方式請他擔任決選評審。未來等「原子少年」確定出道人選後，詹仁雄也有意邀請具俊曄擔任少年們的音樂製作人，雙方還是有實體合作的機會。