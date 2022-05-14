為情事沉寂7個月 金宣虎回歸舞台劇演山友

金宣虎在情事爭議爆發後七個月，選擇以他最熟悉的舞台劇復出，接演「冰峰168小時」。（取材自Instagram）

韓星金宣虎透過綜藝「兩天一夜」第4季、電視劇「Start-Up：我的新創時代」、「海岸村恰恰恰」累積超人氣，但去年因情事風波消失螢光幕前，近日他迎來36歲生日，神隱7個月的他終於透過Instagram在生日前夕發文問候粉絲，其經紀公司也於宣布他將透過舞台劇 「Touching the Void」回歸，在劇中飾演一名登山客。

經紀公司「S.A.L.T.」發文，宣布金宣虎參演舞台劇「Touching the Void」的消息，首場於7月18日開始，並將持續演出到9月18日，為期2個月。粉絲聞訊也相當期待，直呼：「舞台小王子要回歸了」。

去年10月「海岸村恰恰恰」播畢時，金宣虎卻被前女友爆出私生活爭議，後來對話紀錄被韓媒「Dispatch」公開，揭露女方爆料文加油添醋。金宣虎的大學同學、「海岸村」工作人員也都跳出來力挺他待人和善，幫他洗刷冤屈。

「悲傷熱帶」則是金宣虎的電影 出道作，他在片中詮釋亦正亦邪的全職殺手「貴公子」。該片去年12月在濟州島開鏡，3月底赴泰國 取景，4月底殺青，據悉最快在今年11、12月上映。