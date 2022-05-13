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聲音低沉曾遭嫌 宋智孝氣到流鼻血

記者梅衍儂／綜合報導
宋智孝(左)和金鐘國在節目「Running Man」中被送作堆。（取材自Instagram）
宋智孝(左)和金鐘國在節目「Running Man」中被送作堆。（取材自Instagram）

韓星宋智孝出道以來有不少代表作，除了是綜藝節目「Running Man」固定班底，電影「霜花店」、電視劇「宮」都獲得百想藝術大賞肯定，不過她卻曾經因為聲音太低沉，被某導演指責「主角配角都沒辦法演」，回家氣到流鼻血。

宋智孝日前上節目「炒年糕店那哥哥」，聊剛出道時的辛酸史，表示因為嗓音低沉，試鏡時被不少導演批評「連配角都不能演」，「當時我住的公寓外面有一張長椅，想要在那裡哭完後裝沒事回家，哭著哭著我就流鼻血了。」 原來是她愈哭愈生氣，後頸到額頭一股熱氣上來，就突然聞到血腥味，她笑說自己好勝心強，「對於那些指責我的人，我會想『給我等著，我要讓你主動來找我』。」

果然，她之後演出「霜花店」、電視劇「階伯」，低沉嗓音剛好很適合古裝劇，戲約也跟著來，「當時心裡想，原來我的聲音也可以演戲啊，真的很開心。」戲劇化的是，當時指責她聲音的人，拿了好幾個劇本邀請她演出，「超痛快的！我對他說『不會讓我再哭了吧』，對方很尷尬，只敢低頭吃飯。」

她也提到，曾經因為拍電視劇加上主持「Running Man」太累，身體吃不消昏倒，因此在節目早期，她有一兩集沒出現，「因為我什麼事情都想盡力做到最好，後來想想，就把去Running Man當作去玩，變得懂得開始享受拍攝了。」

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