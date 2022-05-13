金憓秀點頭實境秀 趙寅成「注意減肥」超暖簡訊曝光

金憓秀日前上綜藝節目「偶然成為社長2」體驗一日打工。(圖:愛奇藝國際站提供)

南韓 影后金憓秀鮮少上綜藝節目，日前在趙寅成力邀之下，她到「偶然成為社長2」作客，談到趙寅成傳訊息邀請她的內容，金憓秀笑說：「（趙寅成傳的）簡訊內容也讓我學到很多，原來請託是要這麼寫的。」

趙寅成主持綜藝節目「偶然成為社長2」好評不斷。(圖:愛奇藝國際站提供)

車太鉉主持「偶然成為社長2」，日前邀來影后金憓秀。(圖:愛奇藝國際站提供)

金憓秀首次作客綜藝實境節目，主持人車太鉉感謝她：「作為後輩真的很感激，連要怎麼開口邀請都考慮了很久，甚至還多方打聽前輩的身體狀況。」趙寅成回憶當初光提議就想了很多：「現在打電話時間點對嗎？主持青龍獎是減肥期，那段時間絕對不可以。而且被拒絕的可能性很高，也考慮到前輩就算拒絕也能安心的說法。」

而金憓秀也在節目中展現溫暖的一面，素人餐廳老闆聊起曾幫員工反映不滿竟遭公司裁員 ，一度窮到沒錢買米，心酸過往讓在場的人為之鼻酸，金憓秀聽完一把將老闆緊緊擁入懷中，對方當場失聲痛哭，一旁的韓孝周也說金憓秀的擁抱有魔力，「我第一次見前輩也是被她緊緊抱著，然後我就哭了，前輩的擁抱真的像是個（淚水）開關。」

韓孝周（中）表示曾被金憓秀擁抱過，直說她的擁抱很溫暖。(圖:愛奇藝國際站提供)

此外，韓孝周也曝光趙寅成私下的一面，直說他相當會照顧人又浪漫，「我和他為了拍廣告，去了喜馬拉雅山 2次，他很堅持要在山頂上煮泡麵，說會是一生難忘的味道。」趙寅成則語帶抱歉表示身為前輩，年輕時對韓孝周不夠好，怕讓對方受傷。這時金憓秀曝光韓孝周真實個性，「孝周比自己年紀更成熟，又非常坦率，她真的個性很灑脫，是我遇過最灑脫的女演員，一點都不做作！」