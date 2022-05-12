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馬東石圓警察夢 「犯罪都市2」危險場面大升級

記者黃保慧／綜合報導
馬東石在「犯罪都市2」中有不少動作場面。（圖：車庫提供）
馬東石在「犯罪都市2」中有不少動作場面。（圖：車庫提供）

韓星馬東石、孫錫久主演的犯罪動作片「犯罪都市2」日前在南韓舉辦全球媒體線上聯訪，主演馬東石、崔貴化、朴智煥以及導演李尚龍皆出席，現場演員接受各國媒體的訪問。馬東石也自曝：「從小就很想當警察。」可見製作拍攝這樣的作品對他來說，就像是美夢成真。

馬東石主演的犯罪動作片「犯罪都市2」將於5月20日上映。（圖：車庫提供）
馬東石主演的犯罪動作片「犯罪都市2」將於5月20日上映。（圖：車庫提供）

「犯罪都市2」系列作企畫人也是馬東石本人，他表示：「這個角色融入我本身的許多部分，像是我小時候很想當警察，身為演員很想嘗試刑警動作演技，但一直無法接到這樣的角色，所以我心想一定要嘗試自己製作這樣的作品。」馬東石這輩子花了一半的時間練了拳擊、從事演員這份工作，就這樣融合在一起了。他說：「我想『犯罪都市』的『馬錫道』是和我很一致的角色，很感謝大家對前作的喜愛才能讓我們拍攝續作。」

孫錫求的動作場面很驚人。（圖：車庫提供）
孫錫求的動作場面很驚人。（圖：車庫提供）

「犯罪都市2」以痛快制裁惡人成為南韓動作片經典，並拿下南韓限制級電影影史TOP3的驚人成績，「犯罪都市2」由尹啟相飾演的反派讓人印象深刻，馬東石形容尹啟相就如同「老虎」，那「犯罪都市2」的反派孫錫求就像是「獅子」，至於為什麼會這麼形容呢？馬東石也回答台灣媒體的提問，「老虎和獅子都很殘忍，無法說哪個動物更強，因為他們有不同的特性。就像我們兩部作品擁有的色彩不太一樣。」

電影場面製作再升級，光看到預告就能發現，動作戲看起來很危險。馬東石更提到：「最後那場動作戲並不簡單，我和孫錫求以及攝影導演費了不少心思，當時的拍攝環境有很尖銳的布景，是很危險的場面，幸好大家都平安無事地完成拍攝！」

續作似乎還未上映就受到許多期待，馬東石也表示，「對於系列作的部分，會以馬刑警面對其他案件和惡角的故事為主。在拍攝「犯罪都市」第一集時，就已計畫了後續的八個故事，很感激能以系列作繼續拍攝，我們會嘗試各種方式，展現更有趣的作品。」電影將於5月20日上映。

電影 南韓 警察

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