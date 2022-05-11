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南韓影后姜受延告別式 薛景求泣別「師父」喊我愛您

記者梅衍儂／即時報導
姜受延腦出血過世，得年55歲。(取材自YONHAP NEWS)
姜受延腦出血過世，得年55歲。(取材自YONHAP NEWS)

南韓影后姜受延因腦部出血於7日過世，得年55歲，11日上午舉行遺體告別儀式，由演員劉智泰主持，導演林權澤、延尚昊及演員文素利、薛景求念追悼詞，薛景求數度哽咽說不出話，文素利更是泣不成聲。

薛景求和姜受延1999年合作電影「虹鱒」，兩人關係亦師亦友，也都在影壇上取得優異成績，姜受延曾拿下南韓三大典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎，成為大滿貫影后，薛景求同樣也是這三獎的常客，實至名歸的影帝，他2009年和女星宋允兒結婚，姜受延也是座上賓。

薛景求今披散著頭髮，瀏海遮蓋住眼睛，戴上黑色口罩，讓人看不清他的表情，上台致哀悼詞：「我的朋友、我的姐姐、我的師父。您展現的愛與牽掛、關懷照顧與獻身，我永遠不會忘記，能師父共事，我很幸福。謝謝您，我愛您。還有，我很想您。您永遠的助手，薛景求。」

薛景求致詞時數度哽咽。(取材自YouTube)
薛景求致詞時數度哽咽。(取材自YouTube)

文素利在致詞時泣不成聲。(取材自YouTube)
文素利在致詞時泣不成聲。(取材自YouTube)

姜受延的影壇地位極高，8日靈堂開放以來，包括李秉憲、金憓秀、導演朴贊郁、奉俊昊、延尚昊等演藝圈大咖人士皆到場致意。台灣演員楊貴媚、導演蔡明亮、台北市電影委會總監饒紫娟也都透過影像哀悼，楊貴媚語帶哽咽說：「生命真的很無常，真的很難接受你經離開我們了，你是最優秀的電影藝術家，是最友善溫暖的朋友，祝福你，請跟著你的神去美好的天堂，你依然是最耀眼的女神。」

楊貴媚今也在臉書PO出和姜受延的合照，寫道「和我約定的實境節目，沒了妳⋯沒了妳」，姜受延曾在2017年和釜山影展主席金東虎受邀來台出席「釜山影展台灣之夜」，當時楊貴媚穿上韓服獻唱，兩人因此有了好交情。如今姜受延結束人生這場大戲，楊貴媚內心百感交集，在臉書寫下哀悼文，「人生無常⋯為妳送別⋯당신을 사랑합니다（敬愛您）」。

姜受延的葬禮以「影人葬」的形式進行，以紀念對南韓電影有功勞的藝術家，肯定她對南韓影壇的貢獻，葬禮委員會委員長由前釜山國際電影節理事長金東虎擔任。

楊貴媚在臉書PO出和姜受延的多張合照。(取材自臉書)
楊貴媚在臉書PO出和姜受延的多張合照。(取材自臉書)

楊貴媚（後排左）在臉書PO出和姜受延（後排右）的合照，前排左為金東虎。(取材自臉...
楊貴媚（後排左）在臉書PO出和姜受延（後排右）的合照，前排左為金東虎。(取材自臉書)

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