我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

甜死觀眾 「語意錯誤」玩老哏照樣紅

記者梅衍儂／綜合報導
「語意錯誤」由朴栖含(右)和朴宰燦合作演出，兩人演技到位，深受觀眾喜歡。（圖：friDay影音提供）
「語意錯誤」由朴栖含(右)和朴宰燦合作演出，兩人演技到位，深受觀眾喜歡。（圖：friDay影音提供）

在BL（Boy's Love「男男戀」）劇已成了流量密碼的時代，最會製造氣氛的南韓宣告參戰，劇情和對白就不用擔心會尬得頭皮發麻，當然，顏值也保證水準之上，於是讓人心花朵朵開的「語意錯誤」，短短8集，不僅在南韓暴紅，在中國大陸、台灣、香港也有超高討論度，甚至被冠上「2022BL劇天花板」美名。

細究劇情，說穿了，「語意錯誤」設定老套，傲嬌受配上腹黑攻，從結仇互整到傾訴心意，觀眾都猜得到，下一句台詞是什麼，根本不用「預告」，憑什麼紅？

關鍵就在劇本身夠精緻，改編自網路漫畫的「語意錯誤」，雖劇情俗套，但場景、燈光、服裝、道具等，處處可見用心，配上BL這個新元素，兩位男主角朴栖含和朴宰燦演技都算到位，漫畫設定還原度高，讓人心甘情願一刷再刷，戲都播完快兩個月了，不少觀眾仍沉浸在「語意錯誤」的坑爬不出來。

不僅如此，「語意錯誤」故事刻畫貼近現實，又會適時製造反差萌，帶給觀眾一波又一波的會心一笑，比如在分組報告中，搭順風車擺爛的學長（朴栖含飾），幾乎是每個人讀書時都遇過的窘況，冷面學弟（朴宰燦飾）在報告中直接踢除他，讓他畢不了業，大快人心又種下貫穿全劇的緣分；而當自尊甚高的學弟終於軟化叫對方一聲「哥」，眼裡的掙扎為難，更讓人覺得可愛極了，畢竟，誰的心裡沒個傲嬌魂呢？

最重要的是，南韓BL劇多走輕鬆詼諧的甜蜜路線，該給的直球一個也不少，劇中吻戲多到連朴栖含都笑說「親親戲太多了」，沒想到下句話竟是「但因為宰燦很可愛，所以沒關係」，好感情從戲裡延伸到戲外，撩得觀眾入戲夠深，恨不得CP成真。

說到戲外，照理說BL劇兩位男主角的曖昧互動，會持續經營到宣傳期結束，但朴栖含接到兵單，在戲熱頭上入伍，帶給觀眾的懸念反而更長遠，期待第二季的聲浪，讓朴栖含的名字能維持熱度好一陣子，讓粉絲等他兩年也甘之如飴。

南韓 香港

上一則

女星Janet揭試管求子艱辛歷程 落淚喊：你們不孤單

下一則

翁虹讚12歲愛女「妳真的長大了」

延伸閱讀

綠能轉型跟不上 三星致命傷

綠能轉型跟不上 三星致命傷
三星稱霸全球半導體 路還長

三星稱霸全球半導體 路還長
北韓官媒罕見未報導試射飛彈 專家：戰略模糊施壓

北韓官媒罕見未報導試射飛彈 專家：戰略模糊施壓
日媒：北韓試射後 官媒連兩次罕見未對外宣布

日媒：北韓試射後 官媒連兩次罕見未對外宣布

熱門新聞

陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21
關曉彤曾有最美童星之稱。（取材自微博）

24歲關曉彤大解放 只穿黑色Bra秀白嫩身材

2022-05-04 20:07
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)

外籍妻子中文退步 撒貝寧親自教學卻遭「打臉」

2022-04-30 02:26
GD用手遮擋閃光燈。(取材自SPOTV NEWS)

GD全身香奈兒穿搭 機場被踩大喊「我的鞋啊」

2022-05-04 03:15

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩