甜死觀眾 「語意錯誤」玩老哏照樣紅

「語意錯誤」由朴栖含(右)和朴宰燦合作演出，兩人演技到位，深受觀眾喜歡。（圖：friDay影音提供）

在BL（Boy's Love「男男戀」）劇已成了流量密碼的時代，最會製造氣氛的南韓 宣告參戰，劇情和對白就不用擔心會尬得頭皮發麻，當然，顏值也保證水準之上，於是讓人心花朵朵開的「語意錯誤」，短短8集，不僅在南韓暴紅，在中國大陸、台灣、香港 也有超高討論度，甚至被冠上「2022BL劇天花板」美名。

細究劇情，說穿了，「語意錯誤」設定老套，傲嬌受配上腹黑攻，從結仇互整到傾訴心意，觀眾都猜得到，下一句台詞是什麼，根本不用「預告」，憑什麼紅？

關鍵就在劇本身夠精緻，改編自網路漫畫的「語意錯誤」，雖劇情俗套，但場景、燈光、服裝、道具等，處處可見用心，配上BL這個新元素，兩位男主角朴栖含和朴宰燦演技都算到位，漫畫設定還原度高，讓人心甘情願一刷再刷，戲都播完快兩個月了，不少觀眾仍沉浸在「語意錯誤」的坑爬不出來。

不僅如此，「語意錯誤」故事刻畫貼近現實，又會適時製造反差萌，帶給觀眾一波又一波的會心一笑，比如在分組報告中，搭順風車擺爛的學長（朴栖含飾），幾乎是每個人讀書時都遇過的窘況，冷面學弟（朴宰燦飾）在報告中直接踢除他，讓他畢不了業，大快人心又種下貫穿全劇的緣分；而當自尊甚高的學弟終於軟化叫對方一聲「哥」，眼裡的掙扎為難，更讓人覺得可愛極了，畢竟，誰的心裡沒個傲嬌魂呢？

最重要的是，南韓BL劇多走輕鬆詼諧的甜蜜路線，該給的直球一個也不少，劇中吻戲多到連朴栖含都笑說「親親戲太多了」，沒想到下句話竟是「但因為宰燦很可愛，所以沒關係」，好感情從戲裡延伸到戲外，撩得觀眾入戲夠深，恨不得CP成真。

說到戲外，照理說BL劇兩位男主角的曖昧互動，會持續經營到宣傳期結束，但朴栖含接到兵單，在戲熱頭上入伍，帶給觀眾的懸念反而更長遠，期待第二季的聲浪，讓朴栖含的名字能維持熱度好一陣子，讓粉絲等他兩年也甘之如飴。