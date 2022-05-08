南韓影后姜受延腦溢血 55歲人生謝幕

姜受延搶救兩天不治。（取材自微博）

55歲南韓影后姜受延日前因腦溢血緊急送醫，她5日因頭部劇痛向家人求救，待救護人員抵達時她已倒地失去心跳。經過兩天搶救最終仍未能挽回生命，韓媒昨天曝光她過世的消息，55歲的人生畫下句點。

姜受延3歲以童星身分出道，曾在「風雲」中飾演明成皇后的童年，青春時期的代表作則有「高校生日記」等。她演技越磨越精，1986年演出電影 「種女」（另譯「替身」)，大膽挑戰古代「代理孕母」議題，一舉奪下威尼斯影后，成為亞洲首位獲得該獎項的女星。

姜受延也是韓國3大典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的大滿貫影后，2000年再以「女人天下」紅遍亞洲。近年她擔任釜山影展 執行長，並重回影壇接演「屍速列車」導演 延尚昊新片「靜_E」，可惜最終沒能逃過病魔召喚。

她早在發病前就有身體不適、疼痛等跡象，但她都未正視這些警訊。因為腦部血管大量出血，醫院方日前就透露情況危急，只能先協助止血，並搭配人工呼吸器輔助，開刀也難確保能否救回一命。當時家屬和經紀公司焦急不已，無法做出決定。然而就在今年百想藝術大賞圓滿落幕之際，她的演藝人生也就此告別觀眾。