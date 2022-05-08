神隱7個月 金宣虎發文逼哭粉絲

神隱半年多的金宣虎終於在社交平台上發文。（取材自Instagram）

韓星金宣虎因前女友爆料形象大傷，選擇神穩。他8日過37歲生日，在生日前幾小時久違地更新了自己的Instagram，雖然用了一張天空的照片而不是他本人，短短幾行文字令粉絲們既開心又感到鼻酸。

綜合媒體報導，自金宣虎上一部電視劇作品「海岸村恰恰恰」播畢當日，2021年10月17日即被前女友爆料而陷入私生活爭議，即便後來媒體報導還他清白，但依舊讓他形象大傷，並且他也中斷所有代言以及原本預計要拍攝的行程，僅保留導演 堅持邀請他演出的電影 「悲傷熱帶」，日前金宣虎也隨著劇組到泰國 進行外景拍攝，讓粉絲們從一些路透照片見到了久違的身影。

金宣虎7日晚間在Instagram上發文，寫下：「因為我的不足，讓大家度過了一段辛苦的時間，很抱歉…今年生日也很感謝大家為我慶祝，傳遞給我的心意會珍藏在心裡，成為努力報答各位應援的演員。」

金宣虎時隔七個月更新Instagram，讓等待許久的粉絲相當激動，短短10分鐘就湧入超過20萬人按讚，可見他即使經歷了低潮，依然有許多人不離不棄。此前，他的Instagram最後一篇貼文停留在2021年10月發的「海岸村恰恰恰」劇照。