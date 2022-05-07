百想最佳戲劇「逃兵追緝令」搶下 「魷魚」抱走大賞

「魷魚遊戲」抱走大賞。(取材自官網)

第58屆百想藝術大賞頒獎，紅遍全球的「魷魚遊戲 」並未橫掃所有入圍的重大獎項，但最終直接抱走「大賞」，成為最高榮譽得主。

「魷魚遊戲」在本屆百想中先得到藝術獎項肯定，導演 黃東赫也奪得電視部門最佳導演獎，他說：「感謝Netflix願意投資 這部很難製作的作品。這部10多年前寫的劇本被稱讚為不是國內用而是國際用，也感謝站出來表示願意參加演出的李政宰、朴海秀、鄭好娟、許城泰等演員。」

李政宰、鄭好娟、許成泰一起上台領獎。(翻攝自TikTok)

另一強勁作品「D.P.逃兵追緝令」陸續抱走最佳男新人、最佳男配角，奪下最佳男配角的趙賢哲感性說出：「其實家父目前正在和病魔奮鬥，不知道現在是不是在打止痛藥。」他想藉著重要場合帶給生命倒數的父親勇氣，「希望爸爸不要害怕，死亡只是存在的方式改變了。」

最後「D.P. 逃兵追緝令」順利得到最佳戲劇獎，不過典禮最後還有一個最大的「大賞」，直接頒給了「魷魚遊戲」，李政宰、鄭好娟等演員上台同享榮耀，「魷魚」最後一共抱回三座獎座，和「D.P.」的三獎項平分秋色。

新人演員獎部分，男子新人演員獎由李洪耐以「熱血Hot Blooded」奪下，女子新人演員獎則由李瑜美以「那些大人們不懂的事」拿下。

李瑜美去年一口氣帶來兩部話題韓劇「殭屍校園」、「魷魚遊戲」，獲得不少熱烈迴響，在「殭屍」裡分詮釋個性驕縱的富家千金，卻在「魷魚遊戲」飾演個性叛逆的不良少女，而她在「那些大人們不懂的事」表現古靈精怪，活潑演繹青少女角色，與EXID人氣團員哈妮有許多精彩互動。

今年爆冷門獎項特別多，在劇本獎方面頒給寫實愛情電影「配對遊戲」，打敗在國際間評價大好的「逃出摩加迪休」、「王者製造：選戰之狐」，同樣引起不少網友驚呼。