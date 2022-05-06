我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

韓劇「我的出走日記」 厭世感暴紅

記者梅衍儂／綜合報導
韓劇 「我的出走日記」 以厭世感氛圍暴紅。（圖：Netflix提供）
韓劇 「我的出走日記」 以厭世感氛圍暴紅。（圖：Netflix提供）

生活磨得狼狽不堪，日子過得毫無期待，下班後不想回家，因為等著自己的是永無盼頭的日復一日，韓劇「我的出走日記」，演的是你的日常嗎？

這幾年，韓劇一部比一部峰迴路轉，劇本比燒腦、比反轉、比狗血，我們迷戀過手撕小三的高潮迭起，沉溺過醜小鴨變天鵝的夢幻劇情，見識過上流社會的浮華畸態。短暫的紓壓後，卻發現心裡跟每個月的薪資袋一樣空虛，看著身上領口鬆垮被當成睡衣的T恤，催促自己早點洗洗睡，明天還得趕早班車去當社畜。

「我的出走日記」中的厭世感，和我們散發的如出一轍，隨處可見的平凡日常，如此光明正大地被刻畫出來了，原來那些不足掛齒的煩惱，確實也困住了其他人。

廉家三兄妹已經30好幾了，依舊和父母同住在京畿道鄉下老宅，周間當上班族，周末得幫忙務農，往返首爾得花三小時，錯過末班車要搭計程車回家，還得先集合， 一起坐才能節省車費；兩姊妹共用一間房，一家五口共用一間廁所，廉小妹因為通勤時間太長，加上個性內向，不參加任何社交活動；廉大姊下班時陽光還刺眼，到家卻已是夜晚，她感嘆著「我是沒有傍晚的人呢」，寶貴的人生蹉跎在交通上。廉小弟夏日夜晚熱到睡不著，想開冷氣還要經過媽媽臭臉同意，想買輛二手車代步，只差沒跪地求爸爸，最後還是被否決了。

一切的問題，好像只要「搬出去首爾住」就解決了，一個人享受著自在的空間、支配收入的權利、隨心所欲的假日，就算薪水不多，三兄妹合租都強過現在的困境。但現實缺的往往不是辦法，割捨不下的負累才最難解決，年邁的父母、家裡的農事和水槽事業，難道說放就能放手？身為少數還留在家鄉的年輕人，三兄妹骨子裡還有一份不願屈服的傲勁。

「我的出走日記」沒有大喜大悲，一如我們的生活從來都不戲劇化，轉角處沒有初戀對象的巧遇，職場上沒有大快人心的復仇記。如此寫實的劇情，怎能不引人入勝？

韓劇「我的出走日記」刻畫寫實，容易引起觀者共鳴。（圖：Netflix提供）
韓劇「我的出走日記」刻畫寫實，容易引起觀者共鳴。（圖：Netflix提供）

韓劇 二手車

上一則

不准兒考前3名 胡軍「放飛教育」只想當普通父親

下一則

洪欣PO獨角戲「自誇演技派」 網友酸：還好不演了

延伸閱讀

那些不足掛齒的煩惱 韓劇「我的出走日記」極厭世爆紅

那些不足掛齒的煩惱 韓劇「我的出走日記」極厭世爆紅
韓劇「流星」曝藝人難搞 早上要喝現榨果汁、關車門大聲也不行

韓劇「流星」曝藝人難搞 早上要喝現榨果汁、關車門大聲也不行
范冰冰拍韓劇復出傳卡關 身形走樣求救粉絲喊「怎麼辦」

范冰冰拍韓劇復出傳卡關 身形走樣求救粉絲喊「怎麼辦」
范冰冰拍韓劇復出卡關？身形走樣突然哀喊「怎麼辦」

范冰冰拍韓劇復出卡關？身形走樣突然哀喊「怎麼辦」

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)

外籍妻子中文退步 撒貝寧親自教學卻遭「打臉」

2022-04-30 02:26

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點