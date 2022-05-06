南韓影后姜受延昏迷送醫 靠呼吸器維生

姜受延是南韓影后。（取材自推特）

55歲南韓 影后姜受延驚傳緊急送醫，韓媒找到她的友人透露狀態，好友表示「她雖然靠著人工呼吸器維生，但目前還沒有意識」，家屬也表示她的手術 因為風險不小，所以家人還無法做出進一步開刀的決定。

姜受延目前仍在加護病房，一名友人表示，「我去醫院時，家屬還無法做出開刀的決定，醫生說就算動手術，之後的恢復好像也會不太好，家屬很苦惱。」並說上次與姜受延吃飯時，她看起來並無大礙，只說她身體有些小毛病需要常跑醫院，另一位相關人士也說：「聽說家屬還在考慮要不要做手術，她仍處於昏迷危急狀態，所以要動手術不太容易。」還另外補充：「現在除了等待沒有其他辦法了，祈禱她能早點恢復健康。」

事實上，姜受延的腦出血早有徵兆，在5日上午開始頭痛，最近一個月也一直對朋友說身體不適，但仍敬業的在1月完成電影 拍攝，而她的新片即將上映，她卻突然送醫，讓南韓影壇相當意外。

姜受延是童星出身，曾在「風雲」扮演明成皇后的童年，1983年主演電視劇「高校生日記」獲得好評，是當時青春玉女偶像代表，而她在「種女」大突破，演出古代版「代理孕母」，還有大膽床戲，讓她獲得威尼斯影展影后，當初是亞洲第一位獲得該獎的女星。1989年她再以電影「波羅揭諦」在莫斯科影展封后，國際知名度極高，姜受延也是韓國各大頒獎典禮的常客，獲得南韓三大頒獎典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的影后，如今發生大事，網友紛紛希望她早日康復。